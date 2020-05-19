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信任司法僅11.6% 民眾黨：蔡承諾跳票

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
民眾黨公關事務長吳怡萱（右）表示，「內閣改組後會有新一波人事，希望不要新瓶裝舊酒。」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
民眾黨公關事務長吳怡萱（右）表示，「內閣改組後會有新一波人事，希望不要新瓶裝舊酒。」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

蔡英文總統曾承諾改善年輕人低薪問題，但只有19.5%民眾滿意！民眾黨19日公布蔡英文政府施政4年滿意度調查指出，只有11.6%的民眾信任現行司法制度，發言人蔡峻維強調，「這樣數據顯示人民是無感的，甚至比上任前的感受更差。」

司法改革信任度低

「內閣改組後會有新一波人事，希望不要新瓶裝舊酒。」民眾黨公關事務長吳怡萱表示，根據自家光譜論壇做的網路民意調查，針對2016年蔡英文就職演說的承諾，詢問民眾對蔡政府各項施政的滿意度後發現，只有19.5%民眾滿意當前薪資狀況，對於經濟轉型也僅2成民眾感到樂觀，單項施政滿意度未必有那麼高。

蔡峻維表示，最近殺警案判決的社會氛圍，台灣人再度展現對司法制度的不信任，調查顯示，認同司法改革的比例只有11.6%，不認同度相當高，「蔡英文政府上任4年，2016年高喊司法改革，到底做了什麼？」民眾黨建議參審與陪審並行，引進更多民間力量，並行6年之後，才會知道哪個東西適合台灣社會。

只會賣芒果乾？

「選舉期間一直販賣芒果乾，到底做了什麼決定讓支持者心服口服？」發言人楊寶禎指出，調查顯示，對蔡政府處理兩岸事務有信心的只有26.3%，蔡易餘撤回刪除國家統一，華航正名案也要拖到29日才要處理，是否要拖到會期結束？民進黨希望把聲音喊得很高，並希望反對黨當剎車皮，呼籲民進黨不要再打假球。

吳怡萱指出，對於蔡政府的教育改革滿意度，也只有24%的民眾滿意，希望蔡政府不要僅是「坐擁高民意，大吃芒果乾」。民眾黨每週都有智庫諮詢會議，針對議題分析討論，未來也會放上網路供民眾參考，善盡在野黨監督政府的功能。

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司法改革 民眾黨 蔡英文

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