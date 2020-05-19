蔡總統臉書公布影片 獻給所有參與防疫的國人

蔡英文總統稍早透過臉書公布一支影片，她說，這次疫情，每一個台灣人，從政府到民間，都團結在一起，全力防疫。「這支影片的每一幕，對我們而言，都是最真實的感受，也是最光榮的時刻。」「這份光榮，不僅是因為我們保護了自己與家人，保護了我們的國家，我們還有餘力去幫助其他國家。」

蔡總統表示，這支影片，獻給每一個台灣人。時間和病毒對每個人而言，都是公平的，但是在台灣，我們面對的方式，跟別人不同。

蔡總統說，2003年的SARS，台灣獨自對抗疫情，也確實讓我們打好基礎，變得更堅強，能夠面對下一次挑戰的來臨。

蔡總統指出，這次疫情，每一個台灣人，從政府到民間，都團結在一起，全力防疫。這支影片的每一幕，對我們而言，都是最真實的感受，也是最光榮的時刻。這份光榮，不僅是因為我們保護了自己與家人，保護了我們的國家，我們還有餘力去幫助其他國家。

蔡總統說，沒有人可以孤立一個真心想要幫助你的朋友，為了達成全人類健康的目標，她想要代表全台灣的人民，跟全世界說：「TaiwanCanHelp、TaiwanIsHelping。我們願意貢獻專業，台灣模式就是與全世界站在一起，共同對抗疫情。」