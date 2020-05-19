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影／府電郵門洩蔡賴互鬥？柯避答連聲稱「我佛慈悲」
總統蔡英文明天(20日)將展開第二任期，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣皆已表態不會參加，台北市長柯文哲則確定會到場祝賀蔡英文，但外界好奇柯文哲會跟蔡總統聊些什麼？柯文哲說通常是行禮如儀就解散了，真的有碰面也只會向蔡說「加油」，而柯文哲被問到總統府電郵門爆料蔡賴互鬥，他連忙搬出佛家說「我佛慈悲，阿彌陀佛」，未正面回答敏感話題。
台灣疫情趨緩，各地方政府苦惱八大行業是否要重新開放，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，只要可以維持社交距離，就可以有條件地恢復營業，但若無法維持也要戴口罩，只是這個說法並不明確，讓地方政府無所適從，柯文哲酸說「酒店開放充滿政治危險」，他更嗆陳時中要務實處理問題，否則舞廳不跳舞乾脆別叫舞廳。
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