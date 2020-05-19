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520明就職 賴清德萬里老家多崗哨仍親切與粉絲合照

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
520明就職，賴清德萬里老家多崗哨仍親切與粉絲合照。圖／江玉琴提供
520明就職，賴清德萬里老家多崗哨仍親切與粉絲合照。圖／江玉琴提供

520總統、副總統就職典禮明天舉行，準副總統賴清德今天回到萬里老家，賴清德姪子基隆市議員童子瑋到訪，替賴清德的舅舅童永送上祝福，賴清德走出門時遇到有粉絲，他也親切合照。被問到明天上任副總統心情如何，賴清德簡短說，「謝謝大家，感謝」。

賴清德的老家在萬里，他的家門口已有新設警衛崗哨，24小時有保警輪班駐守，附近民眾說，「賴清德是萬里的光榮，從行政院長變副總統了」，以前並沒有崗哨，最近才出現，並有警察在崗哨輪班，員警進進出出加強巡邏，讓附近變得警衛森嚴。

賴清德姪子、基隆市議員童子瑋今天中午到賴清德老家拜訪，童子瑋說，今天單純幫阿公、慶安宮主委童永送上祝福，因為明天上任，他祝賴清德一切順心。童永是賴清德的舅舅，也是國策顧問，明天受邀可能前往觀禮。

今天中午賴清德走出老家時，有民眾搶著跟準副總統合照，不少鄉親也都恭喜他，賴清德親切向鄉親問好，一如往常。在石門富基漁港開海鮮餐廳的江玉琴說，因為明天副總統就要就職了，今天特別和朋友來，沒想到真的遇到心目中的賴神，她向副總統問好，她覺得他很帥、很親切，也跟她一起合影，完全沒有架子，讓她好高興。

賴清德 萬里 童子瑋

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