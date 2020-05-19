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內閣首長完整名單！政委一缺額不排除從這找人才

反對處理NCC人事未果 藍營退出朝野協商抗議

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

朝野黨團今在立法院程序委員會，為NCC人事同意權案爆發爭執，國民黨團主張在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，先暫緩處理人事同意權案，因民進黨團堅持議程照常，國民黨團憤而退席，並在下午發布聲明表達抗議，即日起退出所有朝野協商。

國民黨團指出，針對NCC人事同意權要求暫緩列案，他們主張等近期爭議得到釐清後，再行排案處理。做為在野黨，僅要求全面執政的民進黨，針對「致達」掛保證的偏綠NCC被提名人是否適任問題，總統府維基解密內容進行調查，等調查完成後再行使同意權。

國民黨團抨擊，這樣一個基本及合理的要求，民進黨不願意採納，挾持自己在國會擁有絕對多數，使用國會多數暴力，欲強行表決將相關人事同意權排入本周五院會議程。對於民進黨不為所動，他們聲明從此刻起退出所有的朝野黨團協商，表達無言及最深沈的抗議。

國民黨團表示，近期媒體大幅報導，促轉會委員被提名人涉及違反選罷法，期約退選（搓圓仔湯）的爭議；NCC主委、委員被提名人被質疑具高度政黨色彩，且被賦予政治任務要處理立場與執政黨不同的媒體。

國民黨團質疑，事發至今，相關涉及人士不承認又不否認，更涉及總統、行政院長、副院長、各依法應獨立行使職權機關NCC、促轉會被提名人的清譽及操守。如果現在以國會多數暴力強行通過，不是上自蔡總統下到各被提名人，以行動向國人默認，媒體的指涉報導都是真的？

國民黨團表示，這真的對國家社會好嗎？真的是被提名人希望的結果嗎？還是蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳其邁副院長不知如何回應，只好硬幹，只求頭過身就過！死豬不怕開水燙？他們將退出朝野協商，只求蔡總統、相關當事人、民進黨團給全民一個說法。

國民黨 民進黨 NCC

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