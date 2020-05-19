陳時中表態調整健保費 維持社會保險量能付費

調漲健保費議題連日發酵，衛生福利部長陳時中今天說，希望調漲保費，雖年輕人必然增加負擔，但健保一開始設計如此，如果要改制度，就動太大，健保改革不分黨派，盼大家支持。

陳時中日前在媒體專訪時，拋出調漲健保費議題；前衛生署長楊志良認為，可能引發世代衝突。今天下午疫情記者會進行時，媒體記者詢問陳時中應該如何解決健保世代正義問題，或有其他方案。

陳時中表示，如果調整健保費，在量能付費原則下，年輕人必然增加保費，負擔比較多。但世代不正義問題，是健保一開始設計就已經如此，讓後代幫忙付前輩的錢，這是健保世代問題。

陳時中表示，後來長期照顧制度2.0推動時，就不採用保險，就是考慮到人口結構老化問題，下個世代負擔愈來愈重，怕長照對年輕人負擔太重。但在健保方面，要改變這麼大結構的問題，他認為還沒有必要，如果要改，就動太大，還是維持社會保險形式來辦理健保。

面對健保改革議題，陳時中說，解決健保困境要不分黨派來，根據既有或當初設計的基本理念，在社會保險、量能付費，平等健康權前提下，進行健保改革，大家都會支持，也會提供寶貴意見。

至於健保改革方向是否包含調整部分負擔費用；陳時中說，部分負擔是控制浪費的手段，不太想用這種方式來彌補健保財務的缺口，而且弱勢者承受的壓力太重，所以還是從健保費率、費基來調整。