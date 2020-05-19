司法改革居住正義 時力籲蔡兌現政見

「蔡英文總統應兌現競選時的承諾，推動司法改革及居住正義！」時代力量19日舉辦記者會，呼籲即將就職的總統蔡英文在第2任期應積極兌現曾承諾過的改革。立委邱顯智說：「時代力量曾推出司法改革、居住正義及礦業修法等，這些都是蔡總統競選的政見，希望能在新任期落實。」

應即修選罷法

時代力量立法院黨團19日召開記者會，立委邱顯智首先指出：「立委判刑定讞後到底可不可以執行立委職權？」他舉例說：「鄉代或鄉長都會因被判刑確定而被解職，立委卻沒有受到相同規範成了法律漏洞。」他呼籲，應立即修改《選罷法》增加立委被判刑即須解職的條例。

他也指出，國立大學校務基金設置應增設監督機制。邱顯智批：「現在只有一組在校長室下的稽核，完全沒有監督力量。」再來是工會籌組門檻應降低，他強調，台灣工會籌組率只有百分之7，尤其基層警消人員非常辛苦，必須要有工會來保障他們權益。

「年輕人買不起房子、不敢生小孩，那這個國家還有什麼未來？」邱顯智說：「我們提出平均地權條例、揭露門牌、預售屋納管、政府查核權入法等落實居住正義。」王婉諭補充，蔡英文總統承諾過要擴大教保員服務量，應儘速修訂《兒少法》及《兒照法》，讓兒童受照顧的資訊更安全透明，並提升公共遊戲場所比例。

完善社會安全網

王婉諭表示，目前社福或兒少機構一線專業人員的福利及經驗上都被忽視，「缺少一線的聲音，又把大量責任都放在社工身上，社會安全網要進行全面性的檢討及改善。」她強調，政府應增加總體預算，跨部門整合受虐或社會案件個案，並提升對人民的精神衛生及心理健康照顧。

陳椒華則呼籲，應儘速設立環境資源部及金融消費者保護局。她說：「在財政委員會中看到金融問題，發現非常欠缺金融消費者的法規，包括之前衍生性商品的爭議，好幾間中小企業都受到波及。」她也指出，深澳電廠等案都看到行政黑手介入環評，「別讓行政介入環評讓整個開發案翻轉，希望蔡總統了解。」

「總統要有環境視野，快推動礦業法修法及能源轉型。」陳椒華指出，中南部的空污非常嚴重，雖然蔡總統推動再生能源不遺餘力，但還是得快將中火等排程淘汰，「讓中南部也有跟北部一樣乾淨的天空及空氣。」

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