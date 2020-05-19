快訊

顧任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

內閣首長完整名單！政委一缺額不排除從這找人才

司法改革居住正義 時力籲蔡兌現政見

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

「蔡英文總統應兌現競選時的承諾，推動司法改革及居住正義！」時代力量19日舉辦記者會，呼籲即將就職的總統蔡英文在第2任期應積極兌現曾承諾過的改革。立委邱顯智說：「時代力量曾推出司法改革、居住正義及礦業修法等，這些都是蔡總統競選的政見，希望能在新任期落實。」

應即修選罷法

時代力量立法院黨團19日召開記者會，立委邱顯智首先指出：「立委判刑定讞後到底可不可以執行立委職權？」他舉例說：「鄉代或鄉長都會因被判刑確定而被解職，立委卻沒有受到相同規範成了法律漏洞。」他呼籲，應立即修改《選罷法》增加立委被判刑即須解職的條例。

他也指出，國立大學校務基金設置應增設監督機制。邱顯智批：「現在只有一組在校長室下的稽核，完全沒有監督力量。」再來是工會籌組門檻應降低，他強調，台灣工會籌組率只有百分之7，尤其基層警消人員非常辛苦，必須要有工會來保障他們權益。

「年輕人買不起房子、不敢生小孩，那這個國家還有什麼未來？」邱顯智說：「我們提出平均地權條例、揭露門牌、預售屋納管、政府查核權入法等落實居住正義。」王婉諭補充，蔡英文總統承諾過要擴大教保員服務量，應儘速修訂《兒少法》及《兒照法》，讓兒童受照顧的資訊更安全透明，並提升公共遊戲場所比例。

完善社會安全網

王婉諭表示，目前社福或兒少機構一線專業人員的福利及經驗上都被忽視，「缺少一線的聲音，又把大量責任都放在社工身上，社會安全網要進行全面性的檢討及改善。」她強調，政府應增加總體預算，跨部門整合受虐或社會案件個案，並提升對人民的精神衛生及心理健康照顧。

陳椒華則呼籲，應儘速設立環境資源部及金融消費者保護局。她說：「在財政委員會中看到金融問題，發現非常欠缺金融消費者的法規，包括之前衍生性商品的爭議，好幾間中小企業都受到波及。」她也指出，深澳電廠等案都看到行政黑手介入環評，「別讓行政介入環評讓整個開發案翻轉，希望蔡總統了解。」

「總統要有環境視野，快推動礦業法修法及能源轉型。」陳椒華指出，中南部的空污非常嚴重，雖然蔡總統推動再生能源不遺餘力，但還是得快將中火等排程淘汰，「讓中南部也有跟北部一樣乾淨的天空及空氣。」

【更多精采內容，詳見

時代力量 邱顯智 司法改革

延伸閱讀

520將至 時力籲蔡總統第二任期落實過去承諾

話題助攻 王婉諭、高嘉瑜臉書粉絲成長立院第一、三名

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

不玩了？綠撤刪「國家統一」案 時力：應刪讓台灣自決

相關新聞

影／府電郵門洩蔡賴互鬥？柯避答連聲稱「我佛慈悲」

總統蔡英文明天(20日)將展開第二任期，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣皆已表態不會參加，台北市長柯文哲則確定會到場祝賀蔡...

520明就職 賴清德萬里老家多崗哨仍親切與粉絲合照

520總統、副總統就職典禮明天舉行，準副總統賴清德今天回到萬里老家，賴清德姪子基隆市議員童子瑋到訪，替賴清德的舅舅童永送...

蔡總統臉書公布影片 獻給所有參與防疫的國人

蔡英文總統稍早透過臉書公布一支影片，她說，這次疫情，每一個台灣人，從政府到民間，都團結在一起，全力防疫。「這支影片的每一...

反對處理NCC人事未果 藍營退出朝野協商抗議

朝野黨團今在立法院程序委員會，為NCC人事同意權案爆發爭執，國民黨團主張在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，先暫緩處理人事同...

司法改革居住正義 時力籲蔡兌現政見

「蔡英文總統應兌現競選時的承諾，推動司法改革及居住正義！」時代力量19日舉辦記者會，呼籲即將就職的總統蔡英文在第2任期應積極兌現曾承諾過的改革。立委邱顯智說：「時代力量曾推出司法改革、居住正義及礦業修

影／520總統就職 台中市長盧秀燕參加

總統暨副總統就職典禮將5月20日舉行，台中市長盧秀燕表示，考量為國家重大慶典，將代表台中市民親自出席，祝賀總統、副總統就...

520總統就職典禮 侯友宜將出席

520總統就職典禮即將到來，新北市長侯友宜今上午受訪指出，他記得前兩天印象有收到邀請，目前為止還是以市政為最大考量。新北...

僑委會結合僑胞抗疫 讓世界看見台灣

COVID-19（新冠肺炎）在全球肆虐，造成各地疫情嚴重，所幸在台灣民眾的配合下，並沒有傳出嚴重的疫情，然而居住在世界各地的僑胞卻因疫情所苦。僑務委員會委員長吳新興常說，僑胞就像散落在世界的珍珠，也代表台灣國力的延伸，僑委會則是將這些珍珠串起的引線。因此在這疫情中，僑委會也扮演著相當重要的角色。

蔡英文新任期 教師團體提7大訴求籲落實

明天是蔡英文總統新任期之始，教師團體呼籲蔡英文和教育部落實之前承諾政策，包括零到六歲由國家養、免抽籤進公幼、中小學裝設冷...

藍杯葛NCC委員人選 政院：不必要用謠傳訊息做臆測

立法院今舉行程序委員會，民進黨團提出增列促轉會、NCC人事同意權案，但國民黨團認為，在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，應先...

羅智強：謊話對蔡英文來說就像陽光空氣水

總統府傳遭駭事件引發社會關注，國民黨今舉行「駭客解密！總統府成打賴中心？」記者會，曾任總統府副秘書長的國民黨革實院院長羅...

總統府宮鬥外洩 藍營為賴神抱不平

「總統府、國安機關怎麼都成為蔡英文政治鬥爭的工具？」國民黨19日針對總統府洩漏密件案召開記者會，曾任總統府副秘書長的羅智強痛批總統府一直在說謊，還命令媒體不能報導相關內容，侵害新聞自由。也曾任副秘書長

熱門新聞

高雄要迪士尼？ 韓國瑜承認有困難：我願收回

川普自曝：我吃奎寧預防感染新冠 還吃鋅片

法國才剛復課又爆群聚感染 部分學校關閉

新冠疫情後的海外旅遊：機票變貴、旅行泡泡、還有免疫護照.....

520內閣異動 WTO副代表楊珍妮任台美事務委員會主委

蘇貞昌幕僚、鄭文燦團隊入閣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。