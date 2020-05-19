僑委會結合僑胞抗疫 讓世界看見台灣

COVID-19（新冠肺炎）在全球肆虐，造成各地疫情嚴重，所幸在台灣民眾的配合下，並沒有傳出嚴重的疫情，然而居住在世界各地的僑胞卻因疫情所苦。僑務委員會委員長吳新興常說，僑胞就像散落在世界的珍珠，也代表台灣國力的延伸，僑委會則是將這些珍珠串起的引線。因此在這疫情中，僑委會也扮演著相當重要的角色。

海外疫情嚴峻 僑委會口罩馳援

為緩解海外僑胞對於口罩的需求，中央流行疫情指揮中心自4月9日起以實名制寄送口罩給海外二親等親屬，但仍有許多人在台並無親屬，因此僑委會協助海外僑胞，在台採購21萬片布口罩，並自4月中旬起運至世界各地。此外，截至4月底，在僑委會積極爭取反映下，行政院及中央流行疫情指揮中心共提撥55萬片醫療口罩供僑委會運用，也都陸續運送海外，希望在這疫情之下，幫僑胞解燃眉之急。

僑委會僑民處處長陳世池表示，許多海外僑界朋友對於COVID-19（新冠肺炎）疫情相當擔心，他們向僑委會駐外同仁，或是直接向僑委會透露，海外取得醫療口罩並不易，因此僑委會向中央流行疫情指揮中心反映僑胞的需求，並得到正面回應。

陳世池接著說，起初是藉由僑委會駐外同仁詢問當地僑領對於口罩的需求量，然而僑委會也深知這個數字與實際一定會有落差，中央流行疫情指揮中心對僑委會提出的需求作出相應措施，即是國人可以每兩個月寄送30片口罩給海外二親等家屬，希望可以藉此紓緩海外國人對於口罩的需求。

對於行政院提撥給僑委會的50萬片醫療口罩，陳世池說，在中央流行疫情指揮中心提供第一波5萬片口罩之後，因為許多國家對於口罩仍屬管制品，如果向僑胞收取口罩成本費用，恐怕會違反當地國法令而產生無法入境的困難，因此，行政院長蘇貞昌決定無償提供50萬片急難需求口罩給僑委會分送給僑胞，儘快體現政府照顧僑胞的心意。

除以口罩實質幫助海外僑胞抗疫外，陳世池表示，僑委會也積極鼓勵海外僑民，在行有餘力的情況下，協助當地國，不論是捐贈醫療及生活物資等，都可以藉由僑胞的善心義舉，提升台灣在國際間的知名度，另外僑委會也鼓勵各地僑團舉辦線上講座，向僑胞宣導抗疫知識。

信保專案2.0 僑台商紓困有管道

世界各地旅居於各國僑台商也佔相當比例，而COVID-19（新冠肺炎）疫情對全球經濟造成莫大影響，僑台商也深受其害。為了協助受疫情影響的僑台商事業營運，僑委會在4月10日輔導主管的財團法人海外信用保證基金開辦「COVID-19（新冠肺炎）專案」，提供「舊貸展延」、「大額貸款」及「小額貸款」等協助方案，並簡化申請流程、迅速核保，及時協助海外僑台商取得資金，讓事業可以永續經營。

僑委會僑商處處長張淑燕說，信保基金是提供海外僑台商實質協助的管道，簡言之，即是協助僑台商在創業或擴大事業體時的工具。她接著說，近來因為COVID-19（新冠肺炎）影響，許多僑台商的公司有資金需求，因此僑委會輔導信保基金開辦「COVID-19（新冠肺炎）專案」。

此外，「COVID-19（新冠肺炎）專案」也滾動式修正，除將全球各地最高融資金額自150萬美元提高至200萬美元，並放寬認定標準，提供營收減少15%僑台商事業申請舊貸展延或小額新貸，由信保基金提供保證手續費減半優惠。

根據僑委會提供資料，目前送保僑台商主要以新南向政策國家為主，詢問電話則已逾百通。張淑燕說，為擴大服務，僑委會也透過駐外同仁蒐集彙整各國的紓困措施資訊，讓僑台商有更多選擇。

張淑燕說，除僑台商外，僑生也是僑委會關心的環節，有一些在台就讀高中技職僑生專班的僑生，因COVID-19（新冠肺炎）期間，商家可能停工，造成僑生無法實習而無收入，因此信保基金也提出專案信用保證貸款，每人最高可以核貸新台幣8萬元，希望藉此支持僑生在台安心就學，順利完成學業。

張淑燕接著說，全球有很多地方並沒有駐外館處或僑委會的駐外人員，僑商處也透過當地商會協詢是否需要代訂布口罩套，經統計有4萬多片的需求，近期僑委會已將代訂的布口罩套分寄各地。在口罩套寄出後，西班牙台灣商會會長曾鴻祥感謝僑委會替僑胞著想，讓在海外僑胞能有口罩使用，更可以感受到台灣的溫暖。

全球華文網直播 提供線上教學管道

COVID-19（新冠肺炎）期間，根據僑委會資料顯示，全球目前已有1,048所僑校停課或延緩開學時間至5月下旬甚至更久，為了使教學不因疫情中斷，目前已有216停課僑校改採線上教學方式授課。

僑委會僑教處處長榮幼娥說，針對現在COVID-19（新冠肺炎）期間，僑委會「全球華文網」特別與Google公司合作，設置Google Classroom線上課室管理平台，各僑校也可以善加開設線上及遠距教學課程；此外僑委會也錄製「全球華文網基礎系列」教學影片，協助僑校進行遠距教學。

榮幼娥說，僑委會於96年設置全球華文網，提供豐富的華語文及文化類輔助教材、課程、影片、遊戲等各類教學資源，希望藉此建立台灣華語文數位學習的品牌形象。此外，考量到當前語言學習趨勢及使用者習慣不斷改變，為了提升網站的內涵及可用性，全新的全球華文網在107年7月17日正式推出。

雖然因為COVID-19（新冠肺炎）造成全球許多僑校停課或延緩開學時間，榮幼娥說，全球華文網從3月起規劃增辦6場系列直播課程，主題則根據海外僑校老師興趣選定，包括「低年級華語文示範教學」、「創意教學」、「課室教學」及「幼兒教學示範」等，且為了讓僑校老師更容易上手，製作線上教學專區，彙整各種數位教學模式與經驗分享等。

雖說僑委會有協助海外僑校教師在疫情期間提供線上教學，但未來仍希望可以邀請老師們返台研習，除主要課程外，還會提供老師們教學參訪、文化巡禮及更加了解台灣政經環境的環節，讓老師們可以在返台期間加深對台灣的印象，而老師們之間的經驗分享與交流則更是重要。

除了僑委會所辦的線上課程，榮幼娥說，僑委會也協輔海外僑校及僑教組織開設線上課程，例如全美中文學校聯合總會、北加州中文學校聯合會、英國華夏中文學校、泰國中華會館中華語文中心、菲律賓華文學校聯合會、阿根廷華興中文學校等辦理線上師培活動。

榮幼娥接著說，許多僑校將「海外正體漢字文化節系列活動」調整為線上形式舉辦，如線上中文演講、說故事比賽等，雖然以線上方式進行，但對僑校師生來說依然可以達到學習效果與趣味兼顧的目標。北加州中文學校聯合會今年6月也將舉辦「線上青少年文化夏令營」，榮幼娥也鼓勵海外僑校可以在特殊狀況期間，調整經營型態與教學方式，僑委會也會持續深耕正體華語文教育，讓更多海外華人可以深刻瞭解華語文與台灣文化之美。

關懷在台僑生 學習不中斷

在台灣，每年有許多海外學生來台就學，疫情期間，根據僑委會資料指出，一般僑生、僑生技職專班學生及海青班學員來台就學均未受影響。為將疫情影響最小化，僑委會持續落實輔導照顧在台僑生及強化督導辦理僑生技職專班各校。

僑委會僑生處副處長陳永豐表示，僑委會也與衛福部健保署、內政部移民署及教育部協調，特別是為僑生技職專班學生，他們來台除學習外，同時還要到工作場域實習，因此僑委會信保基金也對參與技職專班的高一、高二學生提供貸款輔助，此外也提供5月至6月間工讀金與學習扶助金，以協助受到疫情影響而經濟困難的學生，讓他們可以安心在台求學。

陳永豐接著說，COVID-19（新冠肺炎）疫情也衍生出僑生健保問題，僑委會增加傷病醫療照顧2個月補助，同時建保署也讓因疫情無法返台的僑生放寬居留日數認定，而得以延長健保續保資格。

僑生防疫方面，陳永豐說，僑生只要有健保卡都可以跟國人一樣，憑卡到藥局或線上訂購口罩，或者是也可以憑居留證申請口罩；不僅如此，如銘傳大學等學校也特別體恤僑生，贈送口罩給需要的僑生。

為了落實督導僑生技職專班辦理學校因應COVID-19（新冠肺炎）相關處理措施，僑委會自3月23日至27日也由副委員長呂元榮帶領一級主管完成全國16所參與技職專班學校訪視，陳永豐也感謝各學校對僑生的關心與疫情的重視。

緊接著而來的就是暑假及新學期的開學，今年初開學前，許多僑生已經在台灣限制入境前就抵台，陳永豐強調，僑生並沒有因此受到太大的影響，但未來新學期新生的居家檢疫問題反而比較值得注意，這部分也是要與各部會協調後才能定調。

對於暑假期間僑生防疫問題，陳永豐說，目前技職專班學生因為學制的關係，必須三個月在校學習，另外三個月到工作場域實習，就算因為疫情導致場域停工無法實習，除了能返校先學習專業知識外，也能藉由學校轉介到其他廠家實習，希望讓僑生在台學習不會因此中斷。

世界全僑助抗疫 自助也助人

張淑燕說，在她擔任處長前是在印尼服務，在這次疫情期間，當地許多從事紡織業的僑台商就自製布口罩，分送給僑台商會會員，之後也發起募款採購醫療物資，分送給當地醫療院所。她也說，這次疫情不是只有台灣做得很好，世界各地僑台商也在積極協助各國抗疫。

例如，全愛爾蘭島台灣商會在疫情爆發期間時先募購第一批口罩，由愛俺蘭台僑急難救助協會負責發送，此外也發起募款購買防護設備活動，捐贈給當地長照機構。越南台灣商會聯合總會也發起所屬14個分會捐款，也將所募款項捐給越南政府指定受贈單位，同時也多次探視因被越南政府強制隔離的確診國人，並援贈生活物資。

中南美洲台灣商會聯合總會響應巴拉圭第一夫人席凡娜（SilvanaLópez Moreira）推動的防疫期間「Karu Guazu」（每日一餐助貧民）計畫，捐贈餐具及衛生頭套等物資，提供工作人員將募得食材烹煮分裝，運送到貧戶家中。無台灣駐外館處及駐外人員的賴索托，則由賴索托台灣商會分發口罩、手套及乾洗手液等物資給當地僑民、僑台商學校及主要診所的醫護人員。

紐約台灣商會則陸續及贈口罩等防疫物資給台灣留學生、當地政府、醫療院所及駐外館處，另外也捐贈兩萬美元給當地醫院，為第一線醫護人員打氣；迄今他們已捐贈逾3萬片口罩，表達台僑團體對當地的回饋。世界台灣商會聯合總會名譽總會長黃正勝也以財團法人旺英衛教基金會名義，捐贈新台幣200萬元給台北醫學大學及附設醫院，以感謝防疫期間醫療人員的辛勞。

陳永豐也分享，旅居西雅圖的僑務諮詢委員孫樂瑜捐贈800個口罩給海青班學校，學校轉贈給有需要的學生。金山灣區僑務委員崔競乾則捐贈新台幣30萬元給150名受疫情影響的學生，作為急難救助獎學金。

僑委會委員長吳新興感謝感謝全球僑胞在世界各地為當地政府及醫護打氣，文中所提到的僅是滄海一粟，也希望藉由僑胞的善心義舉，可以拋磚引玉，讓更多人能為地球村付出一己之力。他也強調，僑委會也會持續關心全球僑胞，讓僑胞們可以感受到台灣政府的溫暖與關心。

陳世池除感謝僑民捐助物資外，僑委會也鼓勵各地舉辦線上講座，向僑胞宣導抗疫知識。

張淑燕（中）與僑商處主管同仁在疫情期間為海外僑台商蒐集紓困資訊，並在信保基金推出COVID-19（新冠肺炎）專案2.0版。

張淑燕說，COVID-19（新冠肺炎）專案是在疫情期間讓海外僑台商紓困的辦法之一。

榮幼娥說，僑委會「全球華文網」特別與Google公司合作，設置Google Classroom線上課室管理平台。

僑委會因應疫情增辦直播教學分享會及新設線上教學專區。