藍杯葛NCC委員人選 政院：不必要用謠傳訊息做臆測
立法院今舉行程序委員會，民進黨團提出增列促轉會、NCC人事同意權案，但國民黨團認為，在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，應先行暫緩處理。行政院秘書長李孟諺今則回應指出，國民黨團用謠傳訊息來做臆測是不必要的
總統府電腦日前接連傳出遭駭客入侵，部分媒體接連收到電子郵件，部分內容直指NCC人事案中，新提名的委員為偏綠學者，可以處理親中媒體，也討論歷經過台數科風波的NCC代理主委陳耀祥一職續任與否。
國民黨團以此要求，在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，應先行暫緩處理NCC人事同意權案，爭執過後，國民黨團退席抗議，且放話未來不針對人事同意權做協商。
李孟諺今出席「蘇貞昌院長公布新內閣人事」記者會，他表示，總統府一再澄清這些文件是經過變造偽造的假訊息跟謠傳，國民黨團用謠傳訊息來做臆測是不必要的，且當時提名NCC委員有考量衡平性，都是無黨籍，要讓獨立機關獨立自由運作。
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