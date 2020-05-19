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蔡英文新任期 教師團體提7大訴求籲落實

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

明天是蔡英文總統新任期之始，教師團體呼籲蔡英文和教育部落實之前承諾政策，包括零到六歲由國家養、免抽籤進公幼、中小學裝設冷氣，以及提供身障者共融環境的資源、公教年金不再被砍、公教調薪制度化。

幼托問題受教師團體關注，教育部表示已規畫2017年到2024年增加3000班公共化幼兒園，提供32萬平價教保服務量。全教總理事長張旭政表示，公共化幼兒園不只量，更重要的是品質有保障，盼政府推動公共化幼兒園的腳步加快，別讓家長抽籤抽到望穿秋水。

中華民國幼教聯合總會長洪懿聲說，盼蔡英文落實之前承諾的「0到6歲國家跟你一起養」政策，統整2到6歲補助方式，將現行的育兒津貼提高補助至每月5000元，也就是一年6萬元。

全教總表示，他們日前呼籲普及中小學教室冷氣設備，但張旭政說，民進黨的回覆避重就輕，只承諾將規畫中長程「學校電力系統及空調設備改善計畫」，不過尚無具體時程。眼見夏天又到來，天氣越來越熱，「蔡總統還要繼續坐視中小學生在酷熱的教室內汗流浹背，有心無力的學習嗎？」

蔡英文曾強調對身心障礙者的重視，張旭政對此表示，政府機關、公共設施的無障礙是在進行，補助也確實有，但許多融合在普通班的特教生，給予的特教助理等資源往往不夠，無法及時協助。

全教總表示，真正融合的關鍵在民間企業是否真正接納身心障礙者。若民間企業也能夠建立無障礙環境，讓身心障礙者的所學得以發揮，而非忌憚法律處罰才象徵性聘用身障人士，才是讓身心障礙者發揮所長的關鍵。

蔡英文第一任期發動的年金改革引發軍公教反彈，張旭政說，公教年金大砍一刀後，加上提撥費率逐年提高，預計三年後達到提撥、給付均衡狀態。但過去因提撥不足造成的潛藏負債，政府沒有明確方案來處理，致使費率就算調高到18％，也不過維持30年不破產，盼政府提出永續方案。

全教總表示，盼公教人員也放五一勞動節，他們指出蔡英文上任後，唯一給公教人員的權益就只有一次3％的調薪。這3％不但比不上國家經濟成長、重要民生物價指數上漲，也遠遠落後於民間薪資的調幅。他們呼籲政府不只接受一般勞工協商，也要重視軍公教人員勞動權益。

蔡英文 全教總 幼兒園

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