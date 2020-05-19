羅智強：謊話對蔡英文來說就像陽光空氣水

總統府傳遭駭事件引發社會關注，國民黨今舉行「駭客解密！總統府成打賴中心？」記者會，曾任總統府副秘書長的國民黨革實院院長羅智強直指總統府說謊，還說謊話對蔡英文就像陽光、空氣跟水一樣；過去身為總統府資安長的馬英九基金會執行長蕭旭岑也說，總統府應對外公布調查報告，秘書長陳菊在公布前不宜去職升官。

國民黨文傳會主委王育敏五問蔡總統，總統府資安漏洞，陳菊身為秘書長不用負責嗎？哪位幕僚電腦外洩也不用究責？總統府說外流內容變造，哪些變造哪些真實應講清楚；除了已公布的內容，是否有涉及國安資料外洩？行政院副院長陳其邁通風報信，院長蘇貞昌被蒙在鼓裡，蔡英文真的信任蘇貞昌嗎？還有「非綠不提」，難道獨立機關不夠綠就沒資格當委員？

羅智強表示，這些宮鬥密件外流，顯現台灣民主跟新聞自由面臨嚴峻時刻，這個總統府是腐敗的腐，是把說謊當飯吃的總統「腐」；雖然對外宣稱是變造，但依照過去總統府說謊的績效，應該反過來說才是對的。若變造文件說法屬實，就是不否認有這份文件存在。

羅智強批評，蔡政府發聲明要媒體請勿飲用這些被駭的密件，這件事在瑪時代根本不可能發生，蔡政府竟赤裸裸把黑手深進媒體，什麼時候總統府成為媒體的上級機關？媒體要用不用應該自行判斷，可建謊話對蔡英文來說就像陽光、空氣、跟水一樣。

蕭旭岑說，前總統馬英九過去成立資安委員會，由時任行政院副院長張善政和國安局協助，當時資訊安全做得很嚴密，所以他認為只有兩種可能，第一、真的被駭客攻破，那就很嚴重，如果是這樣陳菊可以准辭嗎？她應該留下來負責到底；第二，不是駭客造成，而是紀律出了問題，那陳菊更不能走人，總統府在這件事情上交代得不清不楚，說是變造但有部分內容也沒有否認。

蕭舉例，總統府發言人黃重諺只有公開駁斥說蔡英文姊夫推薦閣員名單不是事實，但其他是不是事實？NCC要遵照上意把中天電視台撤照，總統府都沒有否認，那是不是真的？而且「打賴」完全沒有否認，所以準副總統賴清德的遭遇都是真的囉？

蕭批評，這些文字完全符合在蔡政府過去四年的「東廠行動」，還要求媒體不能報導，媒體怎麼這麼聽話呢？這是人權自由的大退步，政府卻自我感覺良好，民進黨政府無法給交代，只有民進黨主席卓榮泰一句「圍魏救韓」。他要求總統府對外公布調查報告，陳菊在公布之前不宜去職升官。