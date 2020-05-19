被拒世衛大會之外 蔡總統：嚴正抗議

蔡英文總統上午前往衛生福利部疾病管制署視察中央流行疫情指揮中心，對於世界衛生組織再次拒絕我國出席世界衛生大會，表達嚴正抗議，她強調，世衛組織秘書處可能會屈服於政治壓力，但是台灣不會因為被打壓，就放棄參與國際事務，政府會繼續努力，讓世界都看到台灣。

蔡總統致詞時表示，她今天來到這裡，是要邀請大家參加明天的就職典禮。因為是在防疫期間，觀禮席人數有所限制，無法讓大家都參加，但衛福部長陳時中不遺餘力地為防疫同仁爭取名額，不管大家明天能不能參加，都有她的邀請，也希望在就職典禮上獲得大家的祝福。

蔡總統說，此次防疫期間，她曾來防疫中心好幾次。第一次來的時候，大家都非常緊張；第二次來，雖然還是緊張，但已有全面掌控疫情的感覺；今天前來，大家看起來比較不緊張了，可見疫情在嚴密管控之下，已漸趨緩。然而，現在不是我們可以完全放鬆的時候，此次疫情是很艱難的挑戰，其他國家在疫情趨緩之後，又有復發的情況，希望這種事情不會在台灣發生，後續我們還是要非常謹慎面對，也希望所有工作同仁都要適當休息，保重身體。

蔡總統表示，在台灣民主化以後，這是她第一次看到，人民對政府及公務體系有這麼高的信賴度，在此時此刻，很多人民選擇相信政府，而且是非常相信，她要代表國家向所有防疫夥伴說一聲謝謝。

蔡總統強調，台灣的防疫工作，受到國際注目，在防疫物資部分，我們在行有餘力的情況下，已經支援國際社會，未來還要盤點物資，捐贈給需要的國家，這是身為國際一份子，我們要善盡的責任。

針對世衛大會，蔡總統表示，昨天大家都看到令人遺憾的訊息，世衛秘書處在壓力之下，再一次拒絕邀請我國出席世衛大會，她要藉此機會表達嚴正的抗議。政治因素不應該凌駕在健康人權之上。台灣在這次疫情的表現如何，全球自有公評。除了捐助物資，台灣也很願意和國際社會分享經驗，共同對抗疫情。基於政治因素拒絕台灣參與WHA，並不符合國際社會的共同利益。

蔡總統還說，昨天我們也看見包括美國在內，許多國家都表達支持台灣參與WHA，感謝他們對台灣防疫的肯定。世衛秘書處可能會屈服於政治壓力，但是台灣不會因為被打壓，就放棄參與國際事務，我們會繼續努力，讓世界都看到台灣。