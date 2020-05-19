總統府宮鬥外洩 藍營為賴神抱不平

「總統府、國安機關怎麼都成為蔡英文政治鬥爭的工具？」國民黨19日針對總統府洩漏密件案召開記者會，曾任總統府副秘書長的羅智強痛批總統府一直在說謊，還命令媒體不能報導相關內容，侵害新聞自由。也曾任副秘書長的蕭旭岑則表示，正副祕書長陳菊、劉建忻都要負起資安漏洞之責。國民黨台南市議員謝龍介則為賴清德抱不平，呼籲他要堅持下去。

總統府謊話連篇

國民黨革實院院長羅智強痛批總統府濫權、腐敗，他說，總統府說謊前科累累，當初說慶富案的少東沒進總統府、私菸案沒有高層涉入，結果通通證實在說謊。他以曾任發言人的經驗分析，作為發言人最需要誠信，通常面對人事案都表示不否認也不證實的做法，可是1月有媒體預測府院人事變動時，發言人張惇涵卻說是假新聞，如今證據確鑿。

他也提到，總統府說這些文件經過「變造」，就代表確實有這份文件，而且根據藍營的判斷與去年總統初選時賴清德的言論結合後，認為這份資料的可信度極高，如果是駭客入侵，代表總統府資安出漏洞；若是內線釋出消息，就是有吹哨者看不慣蔡政府蠻橫專斷，竟將國家資源作為鬥爭工具。

正副秘書長應負責

馬英九基金會執行長蕭旭岑也分析，當初是由擔任科技部長的張善政一手建立總統府與行政院的資安系統，理論上安全度極高，而且現在有專精數位的政務委員唐鳳坐鎮，居然還會發生這種事。他認為這些文件也很符合蔡政府過去「東廠」的形象，總統府應該儘速向國人說明調查進度與報告。

蕭旭岑還呼籲蔡英文不能同意祕書長陳菊請辭，她要對外出面說明，而且負責總統府資安的副祕書長劉建忻也要出面負責。針對駭客解密文件中的「打賴行徑」，國民黨台南市議員謝龍介則為賴清德抱不平，他說賴神其實敗在涉世未深，當初初選時也曾說過總統府不要用網軍對付他，現在看來非常真實。

他也提到，去年賴清德在台南市長台北辦公室秘密開會的消息遭到曝光，可是連身為台南市議員的他，都不知道有這個辦公室的存在，看來國安機器真的動得非常厲害。謝龍介惋惜表示，賴神曾說過副總統是沒有聲音的位置，對總統要唯命是從，真的辛苦他了，龍介仙也祝福賴神在政治生涯上要堅持下去，抵抗專制的蔡英文！

【更多精采內容，詳見 】