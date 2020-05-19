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蔡施政多跳票 藍：外交、勞權最差

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

蔡英文這4年來，勞權、兩岸外交、司法改革通通不及格！」針對蔡英文將於20日就職第二任期，國民黨19日召開記者會對蔡政府施政進行總體檢，國家政策研究基金會顧問施威全痛批，蔡英文對外斷交7個邦交國，且無法帶領台灣加入CPTPP、RCEP等經貿組織，對內也沒有制定最低工資法保障勞權，還阻礙中火廢照減碳，讓外界非常擔心。

蔡多項政策跳票

文傳會主委王育敏痛批，其實蔡英文滿意度沒有外界想像的高，根據民調，蔡政府在勞工權益、司法改革、兩岸外交、社會福利與能源轉型上通通不及格。蔡競選時曾說要制定派遣勞工專法、最低薪資法都跳票，也說過要加強社會安全網，但還是發生小燈泡案、殺警案等憾事。蔡英文2016年就職時說要維持現狀，結果任內斷了7個邦交國。

王育敏也提到，兩岸關係在蔡政府任內基本停滯，加上曾承諾要改善台灣少子化的國安危機，結果台灣的生育率從2016至今都持續下降，2018年甚至只有1.08，社會住宅的達標率只有7.9%。在能源轉型上號稱推動綠能、非核家園，結果還是火力發電全開製造汙染，如深澳電廠與大潭藻礁、台中火力發電廠等。

施威全說，他身為台中人，最無法認同的是蔡政府居然阻擋地方政府減碳的決心，而且根據大法官釋憲第783號，如果地方、中央法規有牴觸，地方是可以比較嚴格的，可是行政院居然用一紙行政命令就廢止中火燃煤機組停照的決議，而且太陽能、風力等綠能的發展也只有當初預設的12.5%與19.5%，能源轉型完全開倒車。

需正視民意

他分析，日本政府早就表達歡迎台灣加入CPTPP的聲音，而且也說過核食問題不會影響加入與否，但蔡政府卻遲遲不理會，相較於東南亞如越南、泰國、印尼等國家都積極想加入，他覺得非常可惜，尤其是越南的石化業、紡織業都跟台灣高度競爭，且台灣目前只有簽2個FTA，如果不趕快加入，台灣產業的優勢會急速消失。

「法律除了涉及專業，還有國民對法律的感知。」文化大學法律系教授吳盈德表示，目前蔡政府推動的國民參審中，在證據認定上無改善，現行的證據認定也導致殺警案兇手無罪的判決，不符合民眾期待。另外民眾也希望簡化司法程序、加速救濟、判決時間也都無明顯改善，讓他對後續司法改革的推動不留期待。王育敏最後呼籲蔡英文要正視跳票政績，積極傾聽民意。

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司法改革 蔡英文 王育敏

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