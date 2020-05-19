體檢蔡第1任施政 民眾黨：民眾對低薪、司改多不滿意

明天520，台灣民眾黨今天公布針對過去4年蔡政府施政表現所做的網路民調。結果顯示，在處理低薪問題上，只有近2成民眾滿意；司改部分更只有約1成民眾信任現行司法制度；對於兩岸路線，認為蔡政府未來4年處理兩岸事務有信心的比例也僅約2成6。民眾黨國家治理學院公關長吳怡萱表示，蔡總統許多政見在第一任期未能落實，隨著新內閣就位，希望不僅是新瓶裝舊酒，而是有更多具體施政作為。

吳怡萱表示，有別於其他網路數據，針對蔡政府總體施政滿意度進行調查，民眾黨光譜論壇聚焦個別政見，發現蔡政府在獲得817萬票民意支持的情況下，民眾仍然覺得有其改進空間。以年輕人低薪問題來說，過往很多資料、報導都顯示，年輕人畢業即失業，很多人為了「有工作」，屈就低薪不敢言，而低薪問題跟經濟、產業結構、教育制度息息相關，很明顯在這4年間沒有突破性改變。

民眾黨發言人楊寶楨表示，在主權問題上，蔡政府坐擁大多數民意支持，選舉期間大賣「芒果乾」，但選後在攸關國家定位的重大提案上，卻又躊躇不前，例如民眾黨一直都很支持綠委蔡易餘的刪除「國家統一」之提案，對於蔡選擇撤案感到遺憾，或許這也是光譜論壇網路問卷中，民眾對於蔡政府處理兩岸問題沒有信心的原因之一。

民眾黨發言人陳宥丞表示，司改作為蔡政府第一任期欲推動的重點政策之一，但至今仍有很大的怒力空間，包括審判制度的改革，民眾黨主張採用參審、陪審兩制併行的版本，以利未來進行長期制度化評估，然而，行政院與司法院共同提出了「參審制」版本，直接忽略「陪審制」的可能性，被批評是違背政治承諾，加上近來殺警案判決，除了突顯社會安全網的重要性，也被直接連結蔡政府司法改革零分，讓民眾的信任感一點一點流失。

民眾黨呼籲，蔡總統在接下來4年，要能正視民眾對年輕人低薪、司改、教改、經濟、兩岸問題；防疫成果固然有目共睹，但對於接下來的種種挑戰，希望也能實事求是、務實改革。