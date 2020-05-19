聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡壁如嗆發言人都死了 柯文哲：私下翻椅翻桌都有
民眾黨立委蔡壁如日前遭爆料，在內部群組內說「發言人們都死了」，引發熱議。民眾黨主席柯文哲今天表示，其實團隊私下都會罵東罵西，甚至私下「翻椅、翻桌（台語）」都有，不過華人社會對政治人物的要求，就是要謹言慎行，要像孔子一樣，不然就不要做。
對於蔡壁如日前遭爆料內容指出，蔡壁如在群組內貼出一則口罩販賣機的負面新聞後，下一句緊接著說「發言人們都死了」，蔡壁如今天解釋，這就像牙齒有時候也是會咬到舌頭；大概是每個人溝通方式不同，黨內還要再多溝通。對此，柯文哲說，他有跟蔡壁如講過，大家對政治人物的要求，就是要謹言慎行，要不然不要做，要做就要符合社會期望，所以要蔡壁如設法改進。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言