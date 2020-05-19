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卸任副總統禮遇最後一天 吳敦義發表感言不忘蔡英文
明天就是520總統就職典禮，國民黨前主席吳敦義在臉書表示，今天是他卸任副總統禮遇的最後一天，這群隨扈即將歸建原本的單位，他非常感恩這群英勇盡責的「夥伴」（維安人員），有他們的犧牲奉獻，才讓他大小活動都能非常順利安全，「有你們真好」。
吳敦義說，明天是蔡英文總統的第二任的任期開始，他期許蔡總統在未來四年能夠把中華民國帶到更好的地方，讓民眾能夠安居樂業、兩岸也能和平穩定發展。
吳敦義說，今天他也要特別感謝一群人，就是國安局特勤中心的隨扈們，因為今天過後他的卸任副總統禮遇也將結束，這群隨扈即將歸建回原本的單位。對他來說，他們不只是保護他安全的維安人員，更是重要的「夥伴」，甚至有幾位更從行政院時期就開始跟著他。
吳敦義說，因為他們犧牲奉獻，讓他大小的活動都能夠非常的順利安全，希望他們未來能繼續為國家服務，也謝謝這些年「和平警衛組」的保護。
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