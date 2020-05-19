影／維持現狀=台灣倒退 基進黨擬推「中國關係法」

總統蔡英文明(20)日將發表連任就職演說，台灣基進黨主席陳奕齊、立委陳柏惟召開記者會，呼籲蔡英文應跳脫《兩岸人民關係條例》的思考框架、以民意打破「國家統一前」的政治僵局、台派立委一同推動《中國關係法》、脫離中國大陸就是經濟的超前部署，要讓台灣在歷史的關鍵時刻確立主權，共4點建議。陳奕棋表示，面對國際局勢的轉變，「蔡英文的維持現狀其實是倒退」，希望能夠強調以台灣為主體，不要再側重、強調中華民國憲政體制底下的兩岸人民關係條例；陳柏惟表示，把台灣變成真正的台灣後，未來不用再討論華航正名、討論護照正名，也沒有出去要代表哪一個國家的問題。

至於《中國關係法》恐與憲法相互牴觸，是否需在修憲的前提下才能推行？陳奕齊回應，基進黨一直以來的目標就是推動制憲，他表示《中國關係法》是建構在中國敵視台灣且試圖以武力犯台的情況下，重新規範我們跟中國之間的交流跟關係，不涉及修憲跟制憲的問題；陳柏惟則認為，台灣憲法中將中國大陸與台灣人民綁在一起，讓台灣獨立也等於是讓中國大陸自由。