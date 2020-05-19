快訊

評／拯救台灣醫療 調漲健保費不該遲疑但也非唯一工具

「12零」連霸成功 陳時中：期中考過、迎戰期末考

影／維持現狀=台灣倒退 基進黨擬推「中國關係法」

聯合報 / 記者 顏凱勗 潘姣琪／台北即時報導
台灣基進黨今日舉行記者會，表示將在立院提案訂立《中國關係法》，立委陳柏惟表示，中國關係法就是建立一套可攻可守、互相平等尊重的兩個國家的一個關係法，「所以讓台灣獨立，就是放中國自由」。記者顏凱勗／攝影
台灣基進黨今日舉行記者會，表示將在立院提案訂立《中國關係法》，立委陳柏惟表示，中國關係法就是建立一套可攻可守、互相平等尊重的兩個國家的一個關係法，「所以讓台灣獨立，就是放中國自由」。記者顏凱勗／攝影

總統蔡英文明(20)日將發表連任就職演說，台灣基進黨主席陳奕齊、立委陳柏惟召開記者會，呼籲蔡英文應跳脫《兩岸人民關係條例》的思考框架、以民意打破「國家統一前」的政治僵局、台派立委一同推動《中國關係法》、脫離中國大陸就是經濟的超前部署，要讓台灣在歷史的關鍵時刻確立主權，共4點建議。陳奕棋表示，面對國際局勢的轉變，「蔡英文的維持現狀其實是倒退」，希望能夠強調以台灣為主體，不要再側重、強調中華民國憲政體制底下的兩岸人民關係條例；陳柏惟表示，把台灣變成真正的台灣後，未來不用再討論華航正名、討論護照正名，也沒有出去要代表哪一個國家的問題。

至於《中國關係法》恐與憲法相互牴觸，是否需在修憲的前提下才能推行？陳奕齊回應，基進黨一直以來的目標就是推動制憲，他表示《中國關係法》是建構在中國敵視台灣且試圖以武力犯台的情況下，重新規範我們跟中國之間的交流跟關係，不涉及修憲跟制憲的問題；陳柏惟則認為，台灣憲法中將中國大陸與台灣人民綁在一起，讓台灣獨立也等於是讓中國大陸自由。

陳柏惟 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文送「英雄麵」至指揮中心 親邀陳時中出席520大典

影／國民黨公布蔡英文施政民調 十項有七項不及格

影／不捨賴清德 謝龍介喊話：跟我聯手罷免蔡英文

陳柏惟：草擬中國關係法 證明台灣中國不一樣

相關新聞

蘇內閣2.0底定 林右昌：都是一時之選

針對蘇內閣2.0人事布局底定，基隆市長林右昌今天受訪時回應表示，他相信都是一時之選，都是蘇院長慎重規畫的結果，他深予期望...

影／維持現狀=台灣倒退 基進黨擬推「中國關係法」

總統蔡英文明(20)日將發表連任就職演說，台灣基進黨主席陳奕齊、立委陳柏惟召開記者會，呼籲蔡英文應跳脫《兩岸人民關係條例...

影／資安漏洞誰的錯？藍委批：總統府內鬥

總統府日前爆發駭客入侵案件，傳出數起文件外洩引發各界關注，國民黨上午召開記者會質疑其實根本是一起內鬥事件。

立法院26日處理NCC人事案 藍委退席抗議

立法院今舉行程序委員會，民進黨團提出增列促轉會、NCC人事同意權案，但國民黨團認為，在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，應先...

總統親邀防疫隊參加就職典禮 遺憾未能參加WHA

明天就是蔡英文520總統就職典禮，蔡英文總統中午親自到中央流行疫情指揮中心邀請國家防疫隊參加，同時感謝防疫中心的全體同仁...

為何怒嗆「發言人們都死了」 蔡壁如：牙齒會咬到舌頭

民眾黨立委蔡壁如日前被爆料，在通訊群組內說「發言人們都死了」，引發討論。對此，蔡壁如今天解釋，這就像牙齒有時候也是會咬到...

影／國民黨公布蔡英文施政民調 十項有七項不及格

明天就是520總統就職典禮，國民黨上午舉行「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會，公布蔡英文總統四年執政民調，十項政見...

影／不捨賴清德 謝龍介喊話：跟我聯手罷免蔡英文

國民黨上午舉行「駭客解密！總統府成打賴中心？」記者會，國民黨副秘書長謝龍介表示，準副總統賴清德這次就是敗在涉世未深，現在...

黃偉哲：台灣早點脫下口罩 蔡總統可留歷史地位

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文在防疫、紓困獲得高滿意度，而國人對振興經濟寄予厚望。若台灣能比其他國家早...

影／蔡四年執政屢釀社會衝突 學者籲：別再柿子挑軟的吃

總統蔡英文執政即將進入第二任期，回顧四年執政，蔡英文爭議不少，如年金改革、勞基法一例一休、3年斷7邦交國、同性婚姻都引起...

急什麼？ 民眾黨：莫用振興名義偷渡前瞻第二期計畫

民眾黨團今天表示，立法院近日審查前瞻預算後續4年經費，規畫增加籌編4200億元，若再加上前瞻第一期以及振興紓困特別預算，...

影／陳吉仲：重要的是留下來可以做什麼事

行政院宣布陳吉仲留任農委會主委後，陳吉仲今天首度公開現身農委會「首發農產品初級加工場登記證 啟動農產加工新紀元」記者會。...

熱門新聞

高雄要迪士尼？ 韓國瑜承認有困難：我願收回

口罩出口不用等到六月底！ 陳時中：現在就可接單

內閣人事！蘇揆幕僚黃致達任政委 副院長陳其邁留任

川普自曝：我吃奎寧預防感染新冠 還吃鋅片

法國才剛復課又爆群聚感染 部分學校關閉

新冠疫情後的海外旅遊：機票變貴、旅行泡泡、還有免疫護照.....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。