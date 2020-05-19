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立法院26日處理NCC人事案 藍委退席抗議
立法院今舉行程序委員會，民進黨團提出增列促轉會、NCC人事同意權案，但國民黨團認為，在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，應先行暫緩處理，兩方爭執不下，中間一度暫停開會。最後，人事同意權案順利增列，但國民黨團退席抗議，並表示若不針對人事同意權做協商，將不再出席任何朝野協商。
總統府驚傳有駭客入侵，疑流出內容涉及違反獨立機關獨立行使職權宗旨，直指NCC人事案中，新提名的委員為偏綠學者，可以處理親中媒體。不過總統府已在日前澄清，相關文件為變偽造文件。
促轉會、NCC人事同意權案日前已在委員會完成審查，民進黨團今於程序委員會提案增列，最快下周二能在院會處理。
國民黨團總召林為洲在程序委員會開始即提出程序發言，他表示，對民進黨團的其他提案都沒有意見，但針對人事同意權案，在總統府、行政院對駭客洩密資料做說明前，應暫緩處理。
國民黨立委蔣萬安也表示，NCC屬於獨立機關，超然獨立行使職權，現疑似總統府內部文件外流，人事案極具爭議，不急於現在增列，馬上在下周二表決，應釐清相關事實，由立法院長游錫堃召集協商，邀請當事人說明清楚後，再行處理。
現場民進黨立委則反擊，表示總統府已澄清相關外流文件是變偽造文件，同時現在已在調查中，國民黨應針對程序發言，並認為相關發言直指被提名委員是親綠學者，是人身攻擊。
程序委員會主席、民進黨立委管碧玲並表示，兩位學者連她都不認識是誰，怎麼會是親綠學者？
國民兩黨立委爭執不下，管碧玲一度宣布休息，稍晚才繼續開會，並順利通過增列提案，預計4月26日上午處理促轉會人事同意權、下午處理NCC人事同意權。國民黨立委則退席抗議，林為洲並表明，若不針對NCC人事同意權做協商，國民黨將拒絕出席任何朝野協商。
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