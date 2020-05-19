總統親邀防疫隊參加就職典禮 遺憾未能參加WHA
明天就是蔡英文520總統就職典禮，蔡英文總統中午親自到中央流行疫情指揮中心邀請國家防疫隊參加，同時感謝防疫中心的全體同仁這段時間的辛勞與付出。指揮官陳時中表示，防疫中心有22個同仁，今天總統來已經跟所有人都先一起合照，明天可能不一定所有人都會出席，但主要幹部都會去。
對於這次台灣未能出席WHA會議，陳時中轉述，蔡英文也表示遺憾，衛福部會持續透過外交部溝通，話鋒一轉，陳時中說，這次是聽到最多國家領袖、議員聲援台灣加入WHA，不是求情式的要求加入，而是肯定台灣對國際社會貢獻的能力，要求WHA要納入台灣的經驗與能力。
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