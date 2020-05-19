為何怒嗆「發言人們都死了」 蔡壁如：牙齒會咬到舌頭

民眾黨立委蔡壁如日前被爆料，在通訊群組內說「發言人們都死了」，引發討論。對此，蔡壁如今天解釋，這就像牙齒有時候也是會咬到舌頭；大概是每個人溝通方式不同，黨內還要再多溝通。

根據日前遭爆料內容指出，蔡壁如在群組內貼出一則口罩販賣機的負面新聞後，下一句緊接著說「發言人們都死了」。嗆辣言論被截圖外流後，隨即引發討論。

當時為何要大動肝火，蔡壁如表示，牙齒有時候也會咬到舌頭，「不能再說了，再說下去會咬到舌頭肉」。媒體追問，是否追查是誰洩露截圖，蔡璧如說，黨部會去處理此事，不同人有不同溝通方式，未來會加強黨內多溝通。

至於是否有與台灣民眾黨主席柯文哲討論過此事。蔡壁如回應，那是私密的工作群組，重點是為什麼會流傳到臉書上。