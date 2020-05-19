影／國民黨公布蔡英文施政民調 十項有七項不及格

明天就是520總統就職典禮，國民黨上午舉行「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會，公布蔡英文總統四年執政民調，十項政見裡有七項不及格，包含司改、經濟、兩岸、勞工等。國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡宣稱「勞工是心裡最軟的一塊」，卻棄守承諾，國民黨會持續監督，做稱職的在野黨。

國民黨公布「蔡英文總統執政四年成績民調」，其中低薪改善、青年發展、經濟發展、司法改革、保障勞工、兩岸關係、外交關係七大領域均未超過6分（6分以下不及格），僅社福照顧，社會安全、環境保護三項政策有及格，整體施政6.19分。

王育敏表示，蔡政府在勞保年改方面毫無進展，瀕臨破產，「派遣勞工專法」未提案，「最低工資法」也沒審查，勞工過勞情況沒有改善，工時高居全球第四；推動司法改革緩如牛步、社會安全網破洞至今未修補；改善少子化無成效，出生率連續三年下滑；承諾社會住宅8年20萬戶，現在僅完成7.9%。

在兩岸、外交及國際參與方面，王育敏指出，兩岸外交的分數是十項施政中第二低分的，蔡政府推動務實外交，結果4年連斷了7個邦交國；蔡宣稱兩岸要維持現狀，實際上卻是急速冷凍，造成兩岸交流全部停擺，維持現狀完全破功；拓展國際參與，卻連續4年無法出席WHO，無法加入CPTPP。