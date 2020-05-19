影／不捨賴清德 謝龍介喊話：跟我聯手罷免蔡英文

國民黨上午舉行「駭客解密！總統府成打賴中心？」記者會，國民黨副秘書長謝龍介表示，準副總統賴清德這次就是敗在涉世未深，現在政治前途坎坷，希望賴一定要堅強到底；謝還喊話賴清德，「只要你跟我聯手好好打拚，要罷免一個的無道的蔡英文不是不可能的！」

「一生監督你一人，這個好朋友實在很無奈。」謝龍介表示，賴清德這次可以說是敗在涉世未深，如果總統府真的被駭客駭到，「但駭客怎麼駭也駭不過唐鳳」。大家不要小看這一場宮廷鬥爭大戲，賴清德去年拜託總統府網軍不要再攻擊他，當時還以為會被告，結果沒有，「因為從今天流出的資料看得出來，這些過程都是真實的」。

謝龍介回憶，當時賴清德的好友跟他說，這次過了請他放心（總統初選），結果45天豬羊變色，秘書長陳菊把賴牽去騙，難道不用負責嗎？賴清德說副總統是一個沒有聲音的備位元首，要聽從總統的指派，現在陳菊要走了，還把賴綁在桌腳不能出聲，「看到你的政治前途命運坎坷，你一定要堅強到底，台南人會做你的靠山！」

謝龍介說，賴清德明天就要就職了，祝福他步步高升、平步青雲，以現在的社會氛圍，賴一定要堅強戰鬥到底，「只要你跟我聯手好好打拚，要罷免一個的無道的蔡英文不是不可能的！」但賴要沉得住氣，不要還沒動作就被打壓就、被淹死了。

媒體詢問謝龍介，蔡英文對賴清德做過最過分的一件事是什麼？謝說，太多了，蔡英文表裡不一，「當面給你笑臉，背後捅你好幾刀」，藉著陳菊當橋梁引君入甕，見面後還展現出要挺賴的氣勢，讓賴高興好一下子，最後卻啟動府、院、黨國安機器全面打壓，包括網軍在內把賴清得幹掉，這就是政治凶險，過程當中看了確實令人心寒。