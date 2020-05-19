影／蔡四年執政屢釀社會衝突 學者籲：別再柿子挑軟的吃

總統蔡英文執政即將進入第二任期，回顧四年執政，蔡英文爭議不少，如年金改革、勞基法一例一休、3年斷7邦交國、同性婚姻都引起社會高度對立與不滿，政治角力攻防上以卡管案、張天欽事件最為民眾印象深刻。

2016年以689萬票當選的蔡英文喊出了經典口號「謙卑、謙卑、再謙卑」，卻在一連串且無力修補整合的爭議與社會對立中，失掉了民心，在2018九合一大選中，民進黨迎來史上最大慘敗，直轄市與縣市長部分，民進黨從現有13席銳減到6席，蔡英文辭黨主席以示負責，對蔡英文執政成績帶來嚴重打擊。

國民黨立委鄭麗文認為蔡英文第一任期最大的問題，在於意識形態掛帥與施政順序混亂，政策上路前未妥善與社會溝通，甚至也未完成與黨內的討論，造就施政出現很大問題，如本該為勞資雙方解套的一例一休卻讓勞資都不滿，年改更引起極大反彈。

民進黨立委何志偉解釋蔡英文思考的並非個人，而是全體國民，他強調台灣的國際地位不斷地提升，全世界有看到、有感覺到，國際認可蔡英文是全世界最好的領導人之一，就是因為她不會逃避問題。

2019年初，外界認為蔡英文藉著大陸國家主席習近平一國兩制說撿到槍，接著幾次聲援反送中，蔡英文成功甩掉執政不力的印象，搖身變成「辣台妹」，2020年1月11日蔡英文拿到超過817萬票成功連任，創下台灣總統選舉史上最高得票數，但連任後未竟的政策仍需要持續進行，蔡英文的挑戰才正要開始。

東華大學教授施正鋒提醒蔡英文「別柿子挑軟的吃」，雖然民進黨在國會是多數黨，但當社會對政策有高度爭議的時候，蔡英文應該好好思考如何整合社會，而非如年改般的羞辱對方，讓社會裂痕更加劇。