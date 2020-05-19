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急什麼？ 民眾黨：莫用振興名義偷渡前瞻第二期計畫

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
民眾黨立院黨團質疑，蔡政府急於通過前瞻第二期預算，到底所為何來。圖／民眾黨團提供。
民眾黨立院黨團質疑，蔡政府急於通過前瞻第二期預算，到底所為何來。圖／民眾黨團提供。

民眾黨團今天表示，立法院近日審查前瞻預算後續4年經費，規畫增加籌編4200億元，若再加上前瞻第一期以及振興紓困特別預算，蔡英文總統任內的特別預算費用將可能破兆。民眾黨團總召賴香伶呼籲政府，現在防疫當前，此時並不適合急著籌編第二期前瞻特別預算，應以紓困及振興經濟優先，解決民眾眼前的生活難題才是目前最重要的。

民眾黨立委賴香伶表示，行政院長蘇貞昌曾在4月中說，疫情一緩和，恨不得趕快刺激經濟消費，但現在遲遲未實施相關政策，如果振興都不急了，那前瞻又在急什麼。

民眾黨立委蔡壁如說，受到疫情的影響，不管是全球的供應鏈、經濟結構、消費模式，都已經和3年多前規劃前瞻的時空環境有很大改變；不只振興必須環繞轉型，3年多前的前瞻計畫也該通盤檢討。

邱臣遠指出，前瞻計畫已經能看出中央規劃與地方執行脫節的問題，中央計畫經費達成率高達9成，但是地方政府預算實現率卻幾乎未過半。邱解釋，在實務上，地方政府爭取補助的同時，也必須提出相應的自籌款；在第一期4200億的前瞻計畫中，地方政府自籌經費就高達1500億，但許多地方根本無力負擔高額自籌款，因此即使中央給了錢，地方也花不了。

民眾黨團質疑，政府不處理結構性問題造成的執行不彰，卻急著提出第二期特別預算的原因到底為何。呼籲執政黨應該重新檢討前瞻，不要用前瞻來綁架振興，用振興的名義來偷渡前瞻。

民眾黨 疫情

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