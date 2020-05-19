回酸黃重諺 馬辦：全國長輩都看得到蔡執政數字

前總統馬英九不認同蔡英文總統執政這四年讓國家退步，因此不出席520就職大典，總統府發言人黃重諺酸說，家中長輩都會提到過去的事情，儘管跟現實不一定一致，也要給予關心。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文四年的執政數字怎麼樣，全國的長輩都看得到，不是只有一個長輩。

黃重諺昨表示，他可以理解馬英九，也都是各位都會有的生活經驗，一些家中長輩常會提到一些過去的事情，儘管這些事情跟現實或許並不一定一致，但他覺得無論如何都應該都給予關心。

蕭旭岑表示，蔡政府這四年做得怎麼樣，數字都很清楚，斷了七個邦交國，兩岸冰封，無法參與國際組織等，這個數字怎麼樣全國的長輩都看得到，不是只有一個長輩。