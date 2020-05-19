藍再出招 總統府被駭 邀蔡總統赴立院國情報告
520蔡政府就職在即，總統府驚傳駭客入侵。國民黨立法院黨團今日提案，待疫情趨緩後，邀請蔡英文總統至立法院，針對後疫情時代，政府如何振興國內經濟？如何因應網軍及駭客惡意攻擊，以及未來施政方針等進行國情報告。
「憲法增修條文」明定，立法院每年集會時，得聽取總統國情報告；「立法院職權行使法」也規定，立法院可在每年集會時聽取總統國情報告。
國民黨團表示，總統至立法院進行國情報告，不僅是我國憲法賦予的權力義務，更是立法委員職權行使的一環。然而，憲法增修條文施行至今，尚未曾有總統赴立法院為國情報告，不僅無助於我國憲政發展，更讓總統背負面對民意的惡名，成為民意無法監督的政策影武者，讓立法院成為總統意旨的橡皮圖章，背離民主價值。
國民黨團指出，建請在疫情趨緩，待行政院長蘇貞昌完成施政方針報告並備詢後，邀請中華民國第十五任總統蔡英文至立法院進行國情報告，並以即問即答方式進行，以貫徹憲政制度，接受新民意的監督。
而國情報告及施政方針主題包括，後疫情時代，政府如何振興國內經濟？民眾所關心兩岸如何重啟對話？因兩岸關係惡化造成的國際空間壓縮及外交斷交潮如何避免？美中兩大強權的權力角力，中華民國如何因應？面對財務結構日趨惡化的勞保、健保等制度，政府是否進行相關改革？資安及國安，政府如何因應網軍及駭客惡意攻擊？
國民黨團提案已排入今日立法院程序委員會，可望在周五院會討論。
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