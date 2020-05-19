影／急編前瞻？ 民眾黨質疑蔡政府用振興之名偷渡前瞻

立法院近日審查前瞻預算後四年經費，規畫增加籌編4200億元，若再加上前瞻第一期以及振興紓困特別預算，蔡英文總統任內的特別預算費用將可能破兆。民眾黨立院黨團上午召開「錢沾不前瞻 民眾都無感」記者會，呼籲政府防疫當前，此時並不適合急著籌編第2期前瞻特別預算，應以紓困及振興經濟為優先，解決民眾生活難題才是重點。

黨團總召賴香伶表示，蘇貞昌院長曾在4月中說，疫情一緩和，恨不得趕快刺激經濟消費，陳時中部長也曾說把「7天0確診」作為酷碰券上路的目標，但現在已經連11天零確診、36天無本土病例，不知政府為何遲遲不實施政策？立法院法制局的報告也提到，振興抵用券執行時程宜提前才可收實效，如果現在振興都不急了，那前瞻又在急什麼?

立委邱臣遠表示，受到疫情影響，不管是全球的供應鏈、經濟結構還是消費模式，已經和3年多前規劃前瞻計畫時的時空環境有很大不同，振興必須環繞轉型，勢必要去檢討3年多前的前瞻是否還能夠幫助台灣面對當前的經濟。此外，前瞻計畫已經能看出中央規劃與地方執行脫節的問題，中央計畫經費達成率高達九成，但地方政府預算實現率卻幾乎未過半。