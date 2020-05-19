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影／520前夕 台灣基進擬推中國關係法
台灣基進立委陳柏惟今天邀台灣基進黨主席陳弈齊與新聞輿情部副主任張博洋共同舉行記者會，向蔡英文總統提出四點建言，包括推動「中國關係法」等，並呼籲蔡總統明天的就職演說應強調台灣主體，避談兩岸人民關係條例。
陳柏惟表示，台灣秉持著和平善意、兩岸一家親，以民主自由中國的「中華民國」來影響中國的政權，可以說是螳臂擋車，他認為台灣沒有義務跟責任，去關心中國是否民主化，應該關心的是，這片土地上每一個台灣人民，是否能有尊嚴平等的在國際社會跟大家相處，而這個最大關鍵當然就是中國。所以台灣基進將推動「中國關係法」，屏棄過去的「兩岸關係條例」，並以民主進步的精神為基礎，說服目前尚無法接受的台灣民眾跟中國國民。
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