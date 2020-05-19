賴清德新任警衛室主任 學生時代是大專盃鉛球金牌

蔡英文總統、賴清德準副總統520即將就職，國安局特勤中心為賴清德成立的警衛室，將在今晚編成展開運作，警衛室主任將由具備「黑水」受訓資歷的國安局特勤中心警衛組長謝靜華上校擔任，率領近60位特勤人員負責賴清德近衛安全。

至於賴清德警衛室名稱先前已傳取賴老家「萬里」為名，相關人士稱，這是其中一個待核定的名稱。

據了解，賴清德重要的警衛成員，都由賴親自圈選，除日前曝光的「刑警伯」黃建富作為貼身隨扈外，警衛室主任將由謝靜華擔任，可望占缺晉任少將。謝靜華除多益成績名列前矛外，具備跆拳六段資格，也曾赴「黑水」公司接受近衛安全格鬥訓練；其學生時期體格強健，曾是大專盃乙組鉛球金牌。經過安全調查認證合格，出任警衛室主任。

此外，包括副總統陳健仁、前副總統吳敦義警衛安全任務，也將在今晚24時結束，特勤人員歸建。陳建仁雖然放棄禮遇，但因4年來其接觸許多機敏性質的政務，仍有特勤維安的必要，平安警衛室雖然解散，但將會改以特定人士名義，由國安局特勤中心派出特勤人員繼續執行人身安全維護任務，人數不多，接受保護時間基本上擔任副總統四年時為限。

吳敦義現行的和平警衛組也將解編，相關特勤人員全數歸建，未來依危安情資判斷後續安全問題，若有安全維護上的需求，由警政署派出隨扈警官執行。