影／被綠營設為假想敵 侯友宜：想太多

中央因應新冠肺炎疫情祭出急難紓困金，卻接連引來風波，桃園市長鄭文燦認為新北製作擴大急難紓困標準作業手冊是沒有必要，也讓外界認為新北市長侯友宜是「綠營假想敵」，侯友宜今笑說，想太多了吧。

侯友宜説，每一個縣市有每一個縣市的做法，新北為了解決第一線基層同仁的辛苦，因為感受到基層面對這麼沉重的壓力，市府跟基層同仁討論做了這些手冊出來，這是大家共同的制定。

侯友宜也說，也更感謝很多的縣市願意來參閱這本手冊，解決基層同仁的壓力，是地方首長應該面對的，大家一起加油。

不過紓困案件核定數量輸給桃園跟新竹，新北是否服氣，侯友宜說，大家只要把自己的角色、工作做好才是最重要的，更重要是要去體察第一線同仁碰上什麼問題，替基層解決並快速發紓困金給民眾，這才是他想要的。

至於是否成為綠營2022新北巿長或2024總統選舉的假想敵，侯友宜說，想太多了吧，他就是把新北市的市長的角色做好，新北的市長面對所有的問題都要跳出來承擔，來解決所有的問題，這才是他應盡的責任，也是他現在該做的事情。