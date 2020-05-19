520將至 時力籲蔡總統第二任期落實過去承諾

520總統就職日前夕，時代力量黨主席徐永明和時力立院黨團今天分別舉行記者會，對蔡英文總統即將開始的第二任期提出建言。黨團總召邱顯智表示，蔡總統第一個任期提出的政見包括司法改革、憲法改革、居住正義等，但實踐政策程度仍有不足，盼下一個四年能更加落實。徐永明說，盼817萬票的付託和超過7成的滿意度要能轉換成改革的動能，兌現自己2016年所開出的競選支票。

邱顯智說，蔡總統在第一任期中花了很多時舉行司改國是會議凝聚司改共識，也做出包括強化人民參與審判等結論，但如今司法院提出的版本中，全國20萬司法個案件僅能適用600多件，政策實踐程度實在太低。而針對嚴懲司法關說、訂定棄保潛逃罪這些項目，過去質詢法務部長蔡清祥時，也總是得到消極回應，邱顯智指出，司改既然是蔡總統重視的面相，在未來4年就要玩真的，其他如緊縮外役監資格、落實吹哨者保護、改善司法過勞、提升司法品質、強化被害人權利保障、社會安全網升級，也都是司改重點。

台灣北社副理事長曾建元說，除了實現18歲公民權外，廢除考監兩院，回歸三權制衡，建立權責相符的總統職權都是蔡總統未來四年的憲改重點。徐永明表示，推動修憲門檻相當高，因此政黨之間的對話很重要，蔡總統有責任帶動朝野對話，來達成憲改的共識；且從近來的總統府遭駭事件可得知，台灣政治運作最核心的部分相當不透明，總統的職權亦未清楚規範，因此盼透過修憲建立類似國務會議的設計，讓總統列席接受民意機關質詢，如此才能讓民主更深化。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，關於居住正義政策，蔡政府過去4年的大方向沒錯，只是落實程度力有未逮，例如實價登錄2.0最核心的資訊揭露等條文，在立院上個會期將該案擋掉的，正是民進黨團。彭揚凱呼籲，這些都是民進黨過去自己提的主張，希望蔡總統第二任期，有落實的決心。

時力立委王婉諭表示，在守護兒少部分，希望擴大0至2歲公共托育、加重裁罰不肖業者；針對台灣兒少空間相對較少、沒有多樣化，也應重視童青少年遊戲權。社會安全網部分，王說，未來執行上除了要傾聽第一線聲音，也該重視精神衛生、心理健康提升總體預算。

時力立委陳椒華呼籲，蔡總統第二任期應積極推動環資部成立、落實違章工廠承諾、推動礦業法改革等，加強環境保護相關政策，也希望520後該改善空污問題，讓中南部和北部一樣，有乾淨的天空。