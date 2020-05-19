「桃園幫」游建華、王安邦入閣 鄭文燦：可貢獻所長

五二○內閣人事改組，行政院今天下午舉行記者會公布，其中桃園市長鄭文燦團隊的副市長游建華、民政局長王安邦兩人，分別進入新內閣，游建華升任國發會政務副主委、王安邦升任勞動部政務次長，2人今天上午參加最後一次鄭文燦主持的防疫專案會議，接受市府各局處長鼓掌道賀，鄭文燦說，游、王2人新職以行政院召開記者會對外說明為準，以2人過去歷練、表現相信可貢獻所長。

鄭文燦說，游建華從基層公務員到擔任縣市局處長，歷任新竹市、桃園市副市長，當過許多局處長，也曾任交通部高鐵局副局長，5年多來在市府從秘書長到副市長，襄贊市政非常積極負責，具有很好行政經驗和溝通，公務生涯歷練豐富，相信就任新職，對國家建設推動可貢獻所長。

王安邦在市政府擔任過勞動、社會、民政局長及副秘書長，是年輕一代的代表，過去不論擔任那個職務，都是幹練負責、使命用必達，更重要讓政府掌握第一線資訊做正確判斷，危機處理恰如其分掌握判斷，是非常好的人才，相信以他過去工作表現幹練、圓融，就任新職會使命必達。