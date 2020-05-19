高雄要迪士尼？ 韓國瑜承認有困難：我願收回

高雄市長韓國瑜今到議會接受質詢，對於外界質疑的政見，韓國瑜說，他從沒說過高雄要挖石油，是說中油曾去探勘，如中央有要去挖，希望分一杯羹給高雄；愛情摩天輪卡在交通部，不懂為何8名立委不幫忙爭取？但他也坦承，要推迪士尼的確有困難，「這我願意收回」。

國民黨議員鍾易仲說，綠營猛批韓曾提出的太平島挖石油等，但包括路平、清水溝和防疫等，不論做得多好都不提，就是要拿這些來消遣、挖苦市長，製造市長無能印象、貼上負面標籤，不可否認這一招，已讓很多人產生負面印象的誤解。

鍾易仲問韓，實際1年半，對高雄提出政見，有哪些可在任內完成、哪些需要修正、修改及哪些真的遇到中央卡關得擱置暫停的？

韓提「劍橋分析」回說，被一再攻擊定位為傻瓜，到最後講任何話都會被認為是傻瓜在說話；把他定位為草包，草包說大話、草包治理高雄、草包選總統等，他大學曾被選為優秀青年代表，像草包嗎？如果這手法在台灣紮根，很多政治人物都會被這樣攻擊。

韓國瑜說，如有媒體是上帝、沒有媒體是魔鬼，等於是把台灣民主的根挖掉。他並澄清，他什麼時候說高雄要挖石油，高雄能嗎？但中油公司有去探勘，「我說如果去挖，不要忘了高雄，要分一杯羹給高雄」，結果說他要挖石油、他是草包。

但韓坦言，推動迪士尼樂園有困難，因為對方希望周邊要有一億人口，如此他就知道這要實現有困難，「這點我願意收回，的確有困難」。至於愛情摩天輪卡在交通部，他不解高雄市8名立委為何一句話都不說，還要外縣市立委來幫忙說話。至於農漁產MOU，他說，農漁產外銷均有成長，今年會繼續幫忙爭取外銷機會。