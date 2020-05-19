給反罷韓建議 李樑堅：政務官有義務給市長建言

罷免高雄市長投票6月6日舉行，高市府內部一份題為「反罷韓目前面對的困境及推動策略」文件，署名為財政局長李樑堅被外流。李樑堅今受訪強調，他是市府政務官，本有義務給市長建言，如市長被罷免，這個清廉有效率團隊不能繼續為市民服務很可惜。

李樑堅說，他是市府團隊一員，除了做自己本務上的專業工作之外，對市政重要事情，市府政務官本來就有義務，應給市長多多建言。

對於資料是否被人故意外流，李樑堅說，這他無法猜測，但資料不可能從他這邊外洩出去，也不是出於他的本意，這個資料被外流，「我也覺得很訝異，我覺得有點離譜」。被問到市府是否有很多內鬼？李說，這部分他不便多揣測。

李樑堅說，他是要給市長良好的建議，他當政務官，也是市政團隊的一員，對於有利於整個市府的運作部分，當然應該要責無旁貸，去做一個適當的建言，給市長做一個了解。

他並表示，「我相信市長一路走來，跟我們一起共同努力打拚，就希望能夠讓高雄市變得更好，當然市長被罷免掉，我們這個清廉有效率的團隊，就不能夠繼續為市民服務，我覺得有點可惜，我希望能夠提出好的建言，讓市長能夠知道」。

對於建議市長道歉，李樑堅說，他相信市長應該會收集很多方的意見，他只是一個市政團隊的一員，市長應該會有很多元的幕僚來提供更好的建議，做出有效的分析，最後做一個綜合的研判，「我無權說要一定要影響市長要做什麼樣的決定」。

對於外傳5月11日在飯店開會，李樑堅怒斥：「沒有啦！那個就是有人在胡扯啦！」被質疑是否利用上班時間寫？李也反駁：「我哪有上班，我是假日寫的！」

李樑堅強調，他當一個市政幕僚，希望讓市政運作能夠更好，他只是從一個政務官的觀點，提供給市長一個他個人的建議，市長本身寬容，如他常說的愛與包容，「我覺得市政團隊要繼續運作下去，我希望市長領導的清廉效率團隊，能夠繼續為市民服務」。