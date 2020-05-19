議員批焚化爐代燒太多外縣市垃圾 韓國瑜要求暫緩公告

高雄市議員議員郭建盟、林于凱、李雅慧、黃捷今天聯合質詢，指市府環保局在焚化爐燒垃圾之事上，之前「綁約」20年的合約，今年到期換新約，環保局讓廠商未來可燒比現在多2.44倍的外縣市垃圾，將讓高雄市受害，因此要求環保局暫緩公告。韓國瑜當場責成環保局暫緩公告，並舉辦公聽會，邀議員參加之後再提出合理的方案。

議員向市長韓國瑜要求，仁武資源回收廠招商事宜6月要公告，請暫緩辦理，盼 延半年緩衝，也要開至少5場公聽會，環保局要做出評估報告並向議會專案報告 ，如要簽約，要議會同意；高雄市只要減為8爐3600噸就夠了，不需要像目前環保局所規畫的12爐5400噸。

四位議員表示，20年來，高雄市每人每日垃圾清運量由88年1.09公斤降至108年0.49公斤，家庭與工廠垃圾焚化量10年日均量減到一天2794噸。但是仁武、岡山、南區、中區4座焚化廠12爐胃量太大，設計處理量高達每日5400噸，實際處理量3686噸，反讓仁武、岡山廠包商去燒外縣市垃圾每日892噸，佔24%，形同每4輛垃圾車就有1車外地垃圾。

四位議員表示，高雄拒絕再賣命為外縣市代燒大量垃圾，正本清源的方法就是把握換約，縮減焚化爐設計容量，合約減量只能治標，減爐才能治本。