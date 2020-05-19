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議員批焚化爐代燒太多外縣市垃圾 韓國瑜要求暫緩公告

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天責成環保局暫緩焚化爐有關委外處理垃圾的招標公告。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天責成環保局暫緩焚化爐有關委外處理垃圾的招標公告。記者劉學聖／攝影

高雄市議員議員郭建盟、林于凱、李雅慧、黃捷今天聯合質詢，指市府環保局在焚化爐燒垃圾之事上，之前「綁約」20年的合約，今年到期換新約，環保局讓廠商未來可燒比現在多2.44倍的外縣市垃圾，將讓高雄市受害，因此要求環保局暫緩公告。韓國瑜當場責成環保局暫緩公告，並舉辦公聽會，邀議員參加之後再提出合理的方案。

議員向市長韓國瑜要求，仁武資源回收廠招商事宜6月要公告，請暫緩辦理，盼 延半年緩衝，也要開至少5場公聽會，環保局要做出評估報告並向議會專案報告 ，如要簽約，要議會同意；高雄市只要減為8爐3600噸就夠了，不需要像目前環保局所規畫的12爐5400噸。

四位議員表示，20年來，高雄市每人每日垃圾清運量由88年1.09公斤降至108年0.49公斤，家庭與工廠垃圾焚化量10年日均量減到一天2794噸。但是仁武、岡山、南區、中區4座焚化廠12爐胃量太大，設計處理量高達每日5400噸，實際處理量3686噸，反讓仁武、岡山廠包商去燒外縣市垃圾每日892噸，佔24%，形同每4輛垃圾車就有1車外地垃圾。

四位議員表示，高雄拒絕再賣命為外縣市代燒大量垃圾，正本清源的方法就是把握換約，縮減焚化爐設計容量，合約減量只能治標，減爐才能治本。

韓國瑜稱讚議員提出此問題，強調市民的健康第一位，並當場責成環保局暫緩公告，也要舉辦公聽會，會邀議員參加。環保局長王玨當場表示照辦。

高雄市議員黃捷（左起）、郭建盟、李雅慧、林于凱聯合質詢焚化爐委外處理垃圾事宜。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃捷（左起）、郭建盟、李雅慧、林于凱聯合質詢焚化爐委外處理垃圾事宜。記者楊濡嘉／攝影

韓國瑜 高雄市 岡山

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