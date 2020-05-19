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李進勇南下視察選務遭質疑 中選會：於法有據

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
中選會主委李進勇（見圖）。 記者黃義書／攝影
中選會主委李進勇（見圖）。 記者黃義書／攝影

中選會主委李進勇昨天赴立法院備詢時，面對國民黨立委陳玉珍質疑，為借不到投開票所南下高雄恫嚇公務員，李進勇回嗆「哪條法令說我不能下去？」中選會今再發新聞稿強調，無論中選會或所屬高雄市選委會，均依法公正辦理選務，中選會南下視察選務，當然於法有據。

中選會指出，依據公職人員選舉罷免法、地方制度法等規定，公職人員選舉，中央、直轄市、縣市各設選舉委員會辦理；且直轄市長的選舉、罷免的實施，除依地方制度法規定，屬直轄市法定自治事項外，依法也由中選會主管，並由中選會指揮監督直轄市選舉委員會辦理。

中選會表示，按公職選罷法施行細則規定，各級選委會辦理選舉事務時，其主辦的選委會區分，就直轄市長選舉及罷免而言，即由直轄市選舉委員會主辦，並受中選會指揮監督。

中選會表示，就罷韓案的選務而言，中選會是法定主管機關、高雄市選委會則是法定的主辦機關，中選會依法當然可以南下視察選務，但有人卻刻意、且惡意批評中選會並無南下視察選務的法源，明顯屬錯誤認知，有說明清楚的必要。

中選會表示，高雄市選委會所報或所修正的「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫計畫」，中選會依法也有備查權限，目的就是要辦好選務及選務防疫措施，此即監督事例之一，至南下選務視察皆屬依法循例辦理事項，自無特定媒體或有人惡意指摘此為中選會之越權指揮等情事。

中選會 選委會

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