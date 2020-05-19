府稱外流資料 非公務非機密

總統府官員電腦疑遭駭客入侵，總統府已向刑事警察局報案。總統府發言人黃重諺昨天表示，初步了解目前流傳的變偽造資料並不屬於公務文件，也不是法定列管的機密，此案已在偵查，總統府不會對這些變假造訊息進行評論。

黃重諺說，府方向刑事局報案主要是針對「變偽造」文件在外流傳，至於可能發生在府內人員或設備可能受駭客攻擊部分，則由相關資通訊部門及國安單位調查。

媒體追問傳出被駭的是總統府副秘書長劉建忻電腦能否證實？是被駭還是有內鬼？黃重諺說，依現在看到的相關文件，刻意冠上有關總統府或總統相關連結，很清楚是經過變、偽造的文件。其次，在這過程中，可能來自不法竊取的合法資料加以變造，初步已說明不存在所謂洩密，也許有些人想要透過這個方式達到原先變假造者想要達到的效果，但證據說明一切，也靜待專業人員調查。

對於媒體報導外流資料指蔡英文總統姊夫、台灣大學特聘教授劉錦添涉及提供閣員推薦名單，並稱劉定期出席府內會議。黃重諺表示這項訊息完全杜撰，劉錦添從未出席府內政策會議，總統與院長商議內閣人事過程也從未出現這件假造的「閣員建議名單」，媒體在沒查證下杜撰臆測報導，形同為變造者吹錯誤風向誤導國人，總統府高度遺憾。

【記者黃有容／台北報導】立委洪孟楷昨質詢國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳耀祥指出，外流文件描述行政院長蘇貞昌找陳耀祥「訓話」，更以「聽話」形容陳，簡直「駭人聽聞」，向陳耀祥求證，三月時是否有因台數科頻道變更案被找去政院？

陳耀祥回應，蘇貞昌不會因為個別案件找ＮＣＣ談話；他說，媒體披露文件上的內容和他認知的不一樣。即使台數科一案確實在一周內上演「翻盤」劇碼，也是因為ＮＣＣ委員們對新聞台政策考量，非有高層施壓。

另外，針對文件稱新任委員名單中的媒改學者林麗雲、王維菁是因為「偏綠」，可以處理特定媒體而獲提名，陳耀祥也說「沒有這種事」，ＮＣＣ沒有被「交付任務」。