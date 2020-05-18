國民黨親中？ 江啟臣：共產黨每次選舉都在打哪個黨？

國民黨主席江啟臣今參加國民黨革實院長羅智強「未來沙龍」直播，青年詢問江，很多年輕人因為共產黨比較希望國民黨當選，就支持民進黨，江啟臣反問，「共產黨有比較希望國民黨當選嗎？他每次選舉在打那一個黨？」

羅智強這次和三位青年提問人聯合訪問江啟臣，分別是曾在江啟臣辦公室實習的張子婕，丁守中前發言人楊植斗，以及改革委員會青年參與組的委員須予謙。羅智強笑說，本集由前實習生訪問前老闆，可以說是「實習生的逆襲」。

羅智強第一個問題就是詢問江啟臣：「上任71天，成就感多，還是挫折感多？」，江苦笑著回答，「你認為呢？」他說，改革剛開始，會有挫折、阻礙、撞牆，但是慢慢就會理出一些頭緒來。過程中很重要的是溝通，「改革是手術刀，要很精準，該拿的拿出來，該放的放進去。」

對於剩下一年的任期，江啟臣不諱言「有很大的時間壓力」。他說，重要幹部的年輕化已經完成，海選的科技長也到位。接下來，改革委員會的決議，有結論後經中常會到全代會通過，可以在未來半年內完成。至於任期之後，中長期的目標，例如青年的培養，財務的健全，這是一環扣一環，不是現在去做就能改變。

對於青年提問，改革委員會的決議，還是要經過黨現有的權力機制，會否限制了改革的範圍？江啟臣回答，「改革有理想，也有現實，跟最後落實的差距。」所以改革委員會結束之後，他要花兩個月的時間，到各地基層跟黨代表說明，才有可能在接下來的全代會，通過議案。他說，「也不用太灰心，目前國民黨內外在的氛圍，民眾跟黨員，都是期待改革的。」

對於社會矚目的「數位諸葛亮」海選，羅智強也盛讚數位科技長簡勤佑，說上次《未來沙龍》把江啟臣的名字打錯，結果民進黨的網軍不分青紅皂白，就賴給簡勤佑，沒想到簡勤佑完全沒有辯解，就把鍋揹在身上，向網友道歉。

羅說，他發現簡勤佑不只是數位諸葛亮，還是數位藺相如，EQ非常高，認為他一定會有很好的表現。江啟臣也大力肯定簡勤佑，「如果年輕人在國民黨沒有犯錯的空間，那還有誰敢來這個黨？」。

而即將面臨罷韓投票，國民黨應該如何因應，江啟臣說，尊重高雄市長韓國瑜的決定，但是要把被賦託的任務，也就是高雄市政做到最好，「韓國瑜是國民黨黨員，有沒有得到民眾的肯定，跟黨是一體的，我們一起面對，共同承擔。」

青年也詢問江啟臣，很多年輕人因為共產黨比較希望國民黨當選，就支持民進黨，這個邏輯很直觀，要如何回應？江啟臣則苦笑反問，「共產黨有比較希望國民黨當選嗎？他每次選舉在打那一個黨？」

對於國民黨被貼上的「親中」標籤，江啟臣說，形象是在一次次的事件中累積，國民黨必須要堅定自己的價值，當這個價值被扭曲的時候，不論是對民進黨，或是對中共，都要勇敢出來捍衛。