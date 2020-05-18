快訊

台灣文學的明燈：鍾肇政與《台灣文藝》雜誌

總統府被駭還是內鬼爆料？吳斯懷列十大疑點

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委吳斯懷列出總統府被駭事件十大疑點。圖／截自中華民國陸軍軍官學校校友總會社團
國民黨立委吳斯懷列出總統府被駭事件十大疑點。圖／截自中華民國陸軍軍官學校校友總會社團

總統府電腦傳出疑似遭駭客入侵，導致部分秘密文件外流。國民黨立委吳斯懷在個人臉書歸納十大疑點，並分享到中華民國陸軍軍官學校校友總會等臉書社團，他說，總統府駭客郵電門歸納之後，只有兩種可能，一是駭客入侵，二是內鬼爆料，目前眾說紛紜，疑點重重。

疑點一、駭客只駭到這一點核心幕僚提供總統內參的資料嗎？還有沒爆出的嗎？

疑點二、目前媒體報導內容，沒有國防軍機、外交秘辛，只有民進黨派系內鬥祕聞，用人唯綠的人事布局？

疑點三、多年來總統府電腦早已實體隔離，內網不通外網，外部聯網電腦均有管控措施，洩密資料疑似從幕僚個人電腦流出？

疑點四、駭客如果掌握資訊，應該上網廣傳才具殺傷力，為何只發給特定媒體？

疑點五、從媒體披露的內容來看，都是民進黨高層內鬥內幕、520之後的人事布局，信函標題都是對蔡英文不滿，疑是派系權鬥不滿，內鬼故意洩出？

疑點六、這次郵電門資安問題，到底是國安危機？民進黨內鬥危機？還是蔡政府的治理危機？

疑點七、綠營立委說是中共駭客所為，就情報專業來看，好不容易駭進總統府網路，理應全力維護情資來源，長留久用，豈會輕易曝光？

疑點八、案件為何不交給負責國家安全的法務部調查局，而是交給刑事警察局偵辦？

疑點九、就媒體報導內容，合理研判應為核心幕僚提供總統主持會議內參資料，這些資料疑是沒有經過總統府內網公文系統傳遞？

疑點十、從外洩內容看，時間橫跨蔡英文第1任4年，到最新的內閣改組人事，這位核心幕僚電腦所有內容是否全被駭走了？4年的內參資料外洩？問題嚴重了！

國民黨立委吳斯懷。本報資料照片
國民黨立委吳斯懷。本報資料照片

駭客 總統府 民進黨

延伸閱讀

無薪假協助計畫 勞部：6成事業單位已獲補助

無薪假紓困才10% 立委要勞動部檢討

紓困亂象怪媒體 衛福部遭藍綠撻伐

中尉輕生輿情不挺 洪慈庸神隱近半月

相關新聞

疫情趨緩 國民黨籲恢復兩岸航點助台商往來

國民黨大陸事務部主任左正東今偕同海峽兩岸經貿文化交流協會會長、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉共同召開「紓困振興，不能忘記...

國民黨親中？ 江啟臣：共產黨每次選舉都在打哪個黨？

國民黨主席江啟臣今參加國民黨革實院長羅智強「未來沙龍」直播，青年詢問江，很多年輕人因為共產黨比較希望國民黨當選，就支持民...

總統府被駭還是內鬼爆料？吳斯懷列十大疑點

總統府電腦傳出疑似遭駭客入侵，導致部分秘密文件外流。國民黨立委吳斯懷在個人臉書歸納十大疑點，並分享到中華民國陸軍軍官學校...

北市府：柯文哲將出席520總統就職典禮

台北市政府副發言人戴于文今天表示，第15任總統、副總統就職典禮是國家重要活動，台北市長柯文哲會依例出席

江啟臣引述李登輝的話 婉拒出席520就職典禮

針對國民黨主席江啟臣是否出席520總統就典禮，國民黨今回應，原本內部規畫出席，但是出於形勢的轉變，江啟臣決定婉拒總統府的...

羅文嘉到民進黨中央打包 「輕輕的我走了」

蔡英文總統將於本周三展開第二任期並再度兼任民進黨主席，當天下午將前往中央黨部與現任主席卓榮泰交接，未來黨秘書長也會由羅文...

【總統府遇駭5】洩密文件人事整理 是否說中可判別真偽

總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。府方及國安高層定調文件遭到變造，細看其內容，也確實真偽難辨。許多資訊，都是已經公開的人事或其他政策內容，要判斷哪些內容為真，只能從尚未公布的訊息著手。以下整理了這份「密件」揭露尚未公布的人事訊息，可做為未來對照訊息真偽參考。

WHO顧問批台灣拿WHA「玩政治」 我官員否認：防疫值得分享

台灣爭取參加世界衛生大會（WHA）一事，在國際媒體上引發許多討論，新聞網站石英（Quartz）16日報導，世界衛生組織（WHO）顧問基克布施（Ilona Kickbusch）稱台灣把WHO當作測試場，看看哪些國家支持我國，我駐日內瓦官員否認台灣針對此事玩政治。

陳致中證實 阿扁沒收到520邀約

蔡英文總統第二任期將在5月20將在上任，前總統陳水扁是否收到520國宴等邀約？高雄市議員陳致中說，他今天下午有與父親確認...

總統府遭駭 藍委質疑拿國家機密迴避監督

總統府驚傳駭客入侵，國民黨立委林奕華表示，此事凸顯不僅是國安層級的資安問題，更是憲政問題，她要求總統府秘書長必須到立法院...

立法院今初審通過「行政程序法」 放寬新證據適用範圍

為弭平行政處分的救濟紛爭，立法院司法及法制委員會今日初審通過「行政程序法第128條條文修正草案」，放寬且明定發現「新證據...

TAIWAN和CHINA的「三不一沒有」：破解博恩與劉樂妍的魔音穿腦

事情是這樣的，近來脫口秀事業如日中天的「博恩女士」，終於決定正式「出櫃」，轉職為療癒系的跨性別歌手，並公開出道單曲「TAIWAN」。才短短兩三天時間，就有200萬點擊、15萬讚數。

熱門新聞

口罩出口不用等到六月底！ 陳時中：現在就可接單

世衛大會想挑戰大陸？各國恐白忙

陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

內閣人事！蘇揆幕僚黃致達任政委 副院長陳其邁留任

東沙行政區屬高雄旗津 韓國瑜：不排除登島捍衛主權

批蔡政府沒做好 馬英九：已收到就職典禮邀請但不會出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。