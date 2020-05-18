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疫情趨緩 國民黨籲恢復兩岸航點助台商往來

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨大陸事務部主任左正東今偕同海峽兩岸經貿文化交流協會會長、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉共同召開「紓困振興，不能忘記台商」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨大陸事務部主任左正東今偕同海峽兩岸經貿文化交流協會會長、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉共同召開「紓困振興，不能忘記台商」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨大陸事務部主任左正東今偕同海峽兩岸經貿文化交流協會會長、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉共同召開「紓困振興，不能忘記台商」記者會，談大路台商、台積電赴美設廠及ECFA等兩岸議題。高孔廉呼籲兩岸政府重視台商需求，盡速恢復兩岸航班、航點及人員往來與經貿交流。

高孔廉表示，兩岸經貿是台灣經濟成長主要動力，恢復鏈結可以振興台灣經濟。現在疫情緩和快篩技術逐漸成熟，呼籲兩岸政府重視大陸台商的需求，盡速恢復人員往來與經貿交流，並提供必要協助。

在台美中三邊關係方面，受到美國圍堵華為的影響，台積電在5月15日宣布將於美國亞利桑那州新建一座12吋先進晶圓廠。不過高孔廉認為，台積電因為環境的壓力下不得不去，其實台積電可以不必去設，因為去美國成本遠比在台灣高得多，其中更被規定產品有美國技術就不能出口，那就等同不能出口給華為，但華為每年跟台積電買的量非常龐大。

高孔廉認為，台積電對外投資一定會帶走部分上下游廠商，對於產業鏈的影響，政府必須好好因應。但另一方面也應要求台積電做好保密工作與員工簽屬保密契約、競業禁止、定期輪調以使技術留台。

左正東則表示，樂見台美中三邊非零和互利共榮，但政府不能僅從台美關係看台積電海外投資，而要從台灣經濟整體考量。在案件尚未完成投審會審查程序前，政府不應輕易表態，影響審查程序。政府應作為台積電海外投資的保護者與把關者；同時，台積電對亞利桑那投資案勢必影響台灣下游廠商，相關因應措施是否完備，應列入投審會審查的重要因素。

對於ECFA將屆滿十年，後續終止與否，高孔廉表示，過去民進黨曾說ECFA是「包著糖衣的毒藥」，現在則希望延續，態度轉變非常之快。上周中國大陸推出11條措施後，相信中國大陸目前對台的經貿政策仍以「經濟融合發展，邁向共同市場」為主軸。

高孔廉進一步表示，當前兩岸情勢下，兩岸航點、航班對雙方人員往來與企業經營有極大影響，不但對台灣經濟造成衝擊，也使得台商經營兩岸的國際企業非常不便。疫情緩和後，建議兩岸應逐步恢復航點、航班，特別是深圳、廣州、杭州、南京、福州、濟南、合肥，便於商務人員往來。

高孔廉也希望兩岸政府透過民間團體協商設立「快捷通道」，研議放寛人員出入境的檢疫隔離規定，便於兩岸經貿及文化交流。他並認為，除了開放商務人員往來也應開放學術交流、陸生來台，使他們可以成為兩岸關係的潤滑劑。

左正東補充表示，民進黨政府應將當地疫情和與我國貿易往來情況合併考量，適度鬆綁商務人士入境規定，為未來放寬學生和學術人士往返作準備。同時建議中國大陸，應讓大陸台商比照韓商、德商進入中國大陸的方式，並以包機及提供健康證明等方式，就可免除入境隔離。

台積電 高孔廉 台商

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