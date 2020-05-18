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江啟臣引述李登輝的話 婉拒出席520就職典禮

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

針對國民黨主席江啟臣是否出席520總統就典禮，國民黨今回應，原本內部規畫出席，但是出於形勢的轉變，江啟臣決定婉拒總統府的邀請。江透露未出席原因，是感於蔡政府未包容異音，尊重少數，所以以不出席就職典禮表達人民對蔡政府的不認同。

江啟臣祝福蔡英文總統，期待她在接下來的任期施政，回歸民生經濟，落實民主政治，完全執政完全負責。他表示，出席就職典禮只是流於形式，過去主要在野黨也鮮少參加總統就職典禮，這次不出席也不需要被過度關注。

江啟臣表示，朝野對話與合作需要有互信的基礎，疫情發展以來，國民黨對於防疫、紓困都已經給予全力支持，釋放善意，上周五他發表聲明，除了提出建言，為朝野合作遞出橄欖枝；然而民進黨主席卓榮泰卻指稱總統府洩密案是「圍魏救韓」，甚至指稱馬總統時期就有資安問題，不但是轉移焦點，更是無助於朝野建立未來合作互信。

江啟臣強調，國民黨原本期待，如果民進黨願意包容異音，尊重少數，將欣然出席520總統就職典禮，象徵台灣因民主而團結，因對話而包容，更表達對於人民選擇的尊重，可惜民進黨並沒有如社會所期待的「謙卑謙卑再謙卑」，國民黨只能引前總統李登輝曾說過的：「不參加520，讓總統了解，不是對他的政策和各方面都支持」，以不出席就職典禮表達人民對民進黨政府的「不認同」。

江啟臣說，即便民進黨過去四年透過不當黨產條例、促轉條列，針對國民黨進行不符合比例的追殺與清算。但是國家利益與人民福祉，永遠是國民黨最關注的目標，國民黨仍願意基於民主的理念，以及國人的期待與執政黨進行實質的對話與合作，而不是官樣的拜會。

江啟臣認為，實質的對話合作如果缺乏互信與善意，出席就職典禮便只是流於形式，更是過分虛假；國民黨永遠打開溝通的大門，期待朝野對話，但更希望民進黨政府放下政治算計，一起為中華民國的未來一起打拚。

國民黨 江啟臣 民進黨

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