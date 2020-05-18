陳建仁即將卸任 蔡英文：正面力量深深感染了大家

副總統陳建仁將於520交棒給未來的副總統賴清德，蔡英文總統今天下午頒授「中山勳章」給陳建仁，肯定陳溫暖、誠懇、專業又具有責任感，蔡總統說，祝福「大仁哥」卸任後回歸充實、愉快的學術研究生活，持續在專業崗位上，作上主的鉛筆，作世上的光與鹽。陳建仁也稱讚蔡總統是一個好的牧羊人，帶領著台灣所有人民。

蔡總統稍早在臉書上指出，這四年來，她要感謝陳建仁，總是在國家改革最困難的道路上，扮演最關鍵，也最重要的角色。在這段期間，陳主持了年改委員會、推動人權工作、和宗教團體溝通對話、五度代表國家出訪邦交國。面對這次疫情，大仁哥也發揮他的專業，給整個防疫團隊很多重要的建議，讓台灣度過一次又一次的挑戰。為了感謝陳，今天她頒授元首以外，象徵最高榮譽的中山勳章，肯定陳對台灣的付出。

蔡總統說，陳建仁開朗，溫暖，充滿正面的力量，也深深感染了大家，有些年輕同仁說，這就叫做「聖光」，是天主教聖騎士的光芒。再過幾天，陳就要卸任了，祝福陳即將回歸充實的學術研究生活。「我相信，無論大仁哥以後在什麼崗位上，一定都會跟我一起為台灣的未來繼續努力。平安喜樂有你真好。」