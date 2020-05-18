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羅文嘉到民進黨中央打包 「輕輕的我走了」
蔡英文總統將於本周三展開第二任期並再度兼任民進黨主席，當天下午將前往中央黨部與現任主席卓榮泰交接，未來黨秘書長也會由羅文嘉交接給行政院前秘書長林錫耀，民進黨將正式告別「卓羅」時代。羅文嘉在臉書上自曝，他趁著假日到中央黨部打包，還找了兒子當幫手，因為找不到推車，兒子建議用辦公室的旋轉椅代替。
羅文嘉說，利用假日帶著小兒來打包，找不到推車，就用辦公椅替代。東西不多，文件與書籍。書籍多是這段時間朋友或訪客贈閱，文件留待年老寫回憶錄再打開，「輕輕的我走了，正如我輕輕的來，感謝上天，賜予我們平安。」
羅文嘉隨後也在臉書上補上與兒子自拍的影片。兒子說，閒著沒事做就來幫爸爸打包，也說羅文嘉用辦公椅代替推車是他的點子，羅文嘉則稱讚辦公椅「滿好用的」。
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