鄭文燦團隊游建華、王安邦入閣 任國發勞動副手

五二○內閣人事改組，行政院明天將舉行記者會公布人事異動，其中桃園市長鄭文燦團隊的副市長游建華、民政局長王安邦兩人，分別進入新內閣，游建華升任國發會政務副主委、王安邦升任勞動部政務次長，市府高層今天下午表示，游建華、王安邦在鄭市長團隊的每項職務、工作表現可圈可點，相信兩人擔任任何職務都是全力以赴、表現稱職。

游建華從基層工作出身，曾在前桃園縣府、新竹市及總統府任職，擁有地方到中央單位資歷，2014年鄭文燦當選桃園市長，網羅游建華擔任市府秘書長、之後出任副市長至今，針對這次入閣再上層樓擔任國發會政務副主委，游建華表示，他尚未接到正式通知。