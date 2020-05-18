快訊

馬英九拒出席蔡520就職 總統府：長輩應多給予關心

男檢疫趴趴走被罰還嗆「已脫產」 執行署發最後通牒曝下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府遭駭 藍委質疑拿國家機密迴避監督

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。圖／聯合報系資料照片
總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。圖／聯合報系資料照片

總統府驚傳駭客入侵，國民黨立委林奕華表示，此事凸顯不僅是國安層級的資安問題，更是憲政問題，她要求總統府秘書長必須到立法院報告事件經過，並呼籲蔡英文總統出面說明。藍委鄭麗文也質疑，政府可以用「國家安全、國家機密」為遮羞布，藏汙納垢迴避所有監督嗎？

林奕華指出，此次總統府驚傳駭客入侵，嚴重影響國家安全，也極為諷刺。蔡總統競選時的國防白皮書還曾提到，就任後將提升國軍資訊作戰能力，成立第四軍種網路資訊部隊；如今尚未成軍，總統府網路卻先被斬首，不論外洩資訊是否為真，都對國家安全造成重大危害。

林奕華質疑，難道行政院有錢編列預算買網軍帶風向，沒錢幫總統府提升資安防護？究竟是駭客太厲害，還是政府太輕忽，以為所有網路高手都已經被政府收編？

除了國安層級的資安問題外，林奕華更指出此次事件也凸顯出憲政問題，而憲政問題又比資安問題更為嚴重與急需解決。首先，總統是否介入獨立機關人事提名，獨立機關被提名人是否需要經過總統或是行政團隊的思想審查？第二，立法院的調查權是半套文件調閱權，不是國會調查權。立法院針對總統是否介入獨立機關人事疑案，竟無權可調查！

林奕華指出，整個事件最大問題，是現行制度完全沒有制衡總統的機制，姑且不論駭客資料真假，但事件始末與真相，立法院竟無權可查，一切都必須聽信總統府的說法，台灣儼然回到威權時代，一切都是總統一個人說了算。

鄭麗文表示，520內閣改組的敏感時刻，流出密件內容全部和政府高層人事布局、蔡賴心結有關。很明顯是民進黨內鬥爭，此事「也許」根本與駭客無關，而是局內人對新的人事安排不滿，直接對外洩漏，蔡英文恐怕心知肚明，是誰在對外放風聲。

鄭麗文說，以一般國際駭客動機而言，一為金錢利益，二為取得情資。如果目標是金錢利益，應會以高額向總統府勒索贖金，不會第一時間公布資料。如以取得情資為目標，更不會將訊息公布出來，以免打草驚蛇，讓好不容易建立的情資收集管道被封堵。這樣大張旗鼓，將所有內容直接寄給媒體的駭客實在不多見，更遑論對取得的內容進行變造或加工。

鄭麗文說，歷史也發生過，政府以國安名義、國家機密掩蔽一些見不得人的事。陳水扁時代的國安密帳，結果事實證明是很嚴重的外交弊案(巴紐案)。相關的資料，在當時全部被總統府列為機密文件，來迴避所有調查和監督。只要宣稱與國家安全有關，就可以完全不受到人民檢視嗎？

總統府 駭客 林奕華

延伸閱讀

影／美日讚台防疫像迷湯？藍委：520後面對核食 美豬壓力

蘇貞昌續任閣揆 藍委：疫情與陳時中救了他

揪老友 救老店…留住記憶中的美味

別讓老味道消失！鄭麗文號召好友吃「撐餐廳」

相關新聞

習近平WHA致詞 總統府：難怪其他國家質疑淪為CHO

中國國家主席習近平應世衛組織秘書長譚德塞邀請，將於世界衛生大會視訊會議開幕式上致詞。總統府發言人黃重諺今天說，這也是為什...

鄭文燦團隊游建華、王安邦入閣 任國發勞動副手

五二○內閣人事改組，行政院明天將舉行記者會公布人事異動，其中桃園市長鄭文燦團隊的副市長游建華、民政局長王安邦兩人，分別進...

【總統府遇駭5】洩密文件人事整理 是否說中可判別真偽

總統府幕僚提供給蔡英文的機密資料外洩事件，震驚政壇。府方及國安高層定調文件遭到變造，細看其內容，也確實真偽難辨。許多資訊，都是已經公開的人事或其他政策內容，要判斷哪些內容為真，只能從尚未公布的訊息著手。以下整理了這份「密件」揭露尚未公布的人事訊息，可做為未來對照訊息真偽參考。

WHO顧問批台灣拿WHA「玩政治」 我官員否認：防疫值得分享

台灣爭取參加世界衛生大會（WHA）一事，在國際媒體上引發許多討論，新聞網站石英（Quartz）16日報導，世界衛生組織（WHO）顧問基克布施（Ilona Kickbusch）稱台灣把WHO當作測試場，看看哪些國家支持我國，我駐日內瓦官員否認台灣針對此事玩政治。

陳致中證實 阿扁沒收到520邀約

蔡英文總統第二任期將在5月20將在上任，前總統陳水扁是否收到520國宴等邀約？高雄市議員陳致中說，他今天下午有與父親確認...

總統府遭駭 藍委質疑拿國家機密迴避監督

總統府驚傳駭客入侵，國民黨立委林奕華表示，此事凸顯不僅是國安層級的資安問題，更是憲政問題，她要求總統府秘書長必須到立法院...

我未受邀參加WHA 總統府：高度遺憾並譴責

我國今年仍未受邀參與世界衛生大會（WHA），總統府今天下午表示，世界衛生組織（WHO）秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請我...

立法院今初審通過「行政程序法」 放寬新證據適用範圍

為弭平行政處分的救濟紛爭，立法院司法及法制委員會今日初審通過「行政程序法第128條條文修正草案」，放寬且明定發現「新證據...

TAIWAN和CHINA的「三不一沒有」：破解博恩與劉樂妍的魔音穿腦

事情是這樣的，近來脫口秀事業如日中天的「博恩女士」，終於決定正式「出櫃」，轉職為療癒系的跨性別歌手，並公開出道單曲「TAIWAN」。才短短兩三天時間，就有200萬點擊、15萬讚數。

口罩外交無效？藍要綠檢討收受國家為何不支持我入WHA

對我國連續四年無法受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），國民黨今深表遺憾。國民黨強調，我國無法如過去2009至20...

韓國瑜不排除登東沙捍衛主權 鄭照新：市府守土有責

日媒報導中國大陸計畫8月在南海舉行大規模演習，目標設定東沙群島。高雄市長韓國瑜與幕僚討論，表示不排除登島捍衛主權。高雄市...

U值媒／從李來希爭議 談國民黨政黨革命

李來希最近針對小燈泡媽媽時代力量立委王婉諭支持罷韓的發言，國民黨黨內出現諸多不認同的反應，也透過黨務發言人對外表態，這個場景到底是什麼？我們來試圖理解，用故事編劇人角度來分析。全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日在臉書發文稱王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，甚至寫道「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，這個場景有兩個，一個是罷韓政治事件，另一個是引發社會關注的小燈泡遭冤殺事件。

熱門新聞

世衛大會想挑戰大陸？各國恐白忙

從黨外小妹到總統府秘書長 陳菊真心話：這輩子沒國民黨朋友

陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

口罩出口不用等到六月底！ 陳時中：現在就可接單

東沙行政區屬高雄旗津 韓國瑜：不排除登島捍衛主權

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。