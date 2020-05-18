總統府遭駭 藍委質疑拿國家機密迴避監督

總統府驚傳駭客入侵，國民黨立委林奕華表示，此事凸顯不僅是國安層級的資安問題，更是憲政問題，她要求總統府秘書長必須到立法院報告事件經過，並呼籲蔡英文總統出面說明。藍委鄭麗文也質疑，政府可以用「國家安全、國家機密」為遮羞布，藏汙納垢迴避所有監督嗎？

林奕華指出，此次總統府驚傳駭客入侵，嚴重影響國家安全，也極為諷刺。蔡總統競選時的國防白皮書還曾提到，就任後將提升國軍資訊作戰能力，成立第四軍種網路資訊部隊；如今尚未成軍，總統府網路卻先被斬首，不論外洩資訊是否為真，都對國家安全造成重大危害。

林奕華質疑，難道行政院有錢編列預算買網軍帶風向，沒錢幫總統府提升資安防護？究竟是駭客太厲害，還是政府太輕忽，以為所有網路高手都已經被政府收編？

除了國安層級的資安問題外，林奕華更指出此次事件也凸顯出憲政問題，而憲政問題又比資安問題更為嚴重與急需解決。首先，總統是否介入獨立機關人事提名，獨立機關被提名人是否需要經過總統或是行政團隊的思想審查？第二，立法院的調查權是半套文件調閱權，不是國會調查權。立法院針對總統是否介入獨立機關人事疑案，竟無權可調查！

林奕華指出，整個事件最大問題，是現行制度完全沒有制衡總統的機制，姑且不論駭客資料真假，但事件始末與真相，立法院竟無權可查，一切都必須聽信總統府的說法，台灣儼然回到威權時代，一切都是總統一個人說了算。

鄭麗文表示，520內閣改組的敏感時刻，流出密件內容全部和政府高層人事布局、蔡賴心結有關。很明顯是民進黨內鬥爭，此事「也許」根本與駭客無關，而是局內人對新的人事安排不滿，直接對外洩漏，蔡英文恐怕心知肚明，是誰在對外放風聲。

鄭麗文說，以一般國際駭客動機而言，一為金錢利益，二為取得情資。如果目標是金錢利益，應會以高額向總統府勒索贖金，不會第一時間公布資料。如以取得情資為目標，更不會將訊息公布出來，以免打草驚蛇，讓好不容易建立的情資收集管道被封堵。這樣大張旗鼓，將所有內容直接寄給媒體的駭客實在不多見，更遑論對取得的內容進行變造或加工。

鄭麗文說，歷史也發生過，政府以國安名義、國家機密掩蔽一些見不得人的事。陳水扁時代的國安密帳，結果事實證明是很嚴重的外交弊案(巴紐案)。相關的資料，在當時全部被總統府列為機密文件，來迴避所有調查和監督。只要宣稱與國家安全有關，就可以完全不受到人民檢視嗎？