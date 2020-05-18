蔡英文頒授中山勳章 祝福陳建仁回歸愉快的學術生活

副總統陳建仁將於五二○交棒給未來的副總統賴清德，蔡英文總統今天下午頒授「中山勳章」給陳建仁，肯定陳溫暖、誠懇、專業又具有責任感，蔡總統說，祝福「大仁哥」卸任後回歸充實、愉快的學術研究生活，持續在專業崗位上，作上主的鉛筆，作世上的光與鹽。陳建仁也稱讚蔡總統是一個好的牧羊人，帶領著台灣所有人民。

蔡總統致詞時表示，她要代表國人，再一次感謝陳為國家的付出，並頒授元首以外，象徵最高榮譽的「中山勳章」，肯定陳在四年任期內，承擔起一件又一件充滿挑戰性的任務，包括主持年金改革委員會、推動人權工作、和宗教團體溝通對話，以及五度代表國家出訪邦交國。

蔡總統接著指出，陳建仁是享譽國際的流行病專家，也是政府團隊最好的智囊。近期的防疫工作，因為有陳建仁的專業意見，以及當年陳在衛生署長任內建立的指揮中心體系，台灣才能應對得宜，為世界帶來貢獻；很多人說，陳是「史上最忙碌的副總統」，她則要說，正是因為有這麼溫暖、誠懇、專業又具有責任感的副總統，四年來，才能推進改革工作，讓台灣在充滿挑戰的局勢中站穩腳步。

蔡總統強調，未來四年，她也會繼續努力，用勇氣和謙卑服事人民，讓陳建仁眼中「充滿無限美好與希望」的台灣，可以成為一個更好的國家。

陳建仁受勳後致詞表示，他很榮幸、也很感謝能夠獲頒「中山勳章」，這分榮耀應該歸屬於台灣二千三百萬人民，因為大家選擇了他，才能讓他跟總統一起為人民服務。

陳建仁說，擔任人民的公僕不是一個簡單的工作，這條路充滿挑戰與崎嶇，也需要許多的努力及投入；在這四年來，感謝蔡總統對他的信任，讓他能夠在年金改革、婚姻平權與人權促進方面及最近新冠肺炎疫情的防控上，扮演一個天主的愛與和平的工具。

陳建仁表示，在這段期間，他除了感謝國人的協助，更重要的是感謝蔡總統英明領導，帶領整個行政團隊，讓他看到中華民國的行政團隊可以這麼堅強、包容，並且能夠成為世界的典範。最近報章雜誌上，看到蔡總統的照片登上封面，這也是台灣人的福氣，「有這麼好的領導者，就像是一個好的牧羊人，帶領著台灣所有人民，讓台灣人民生活得有尊嚴、也生活在幸福美滿當中。」

陳建仁也藉此機會感謝他的夫人，並指出，當時如果不是夫人跟兩位女兒的祈禱，同意他來擔任總統的搭檔，「我今天不會在這裡」，她們比他還早知道天主對他的指示，並且告訴他要作為世上的光，地上的鹽、要燃燒自己，點亮台灣。在這段期間，他的夫人也面臨了很多挑戰，夫人的很多好朋友在很多事務上，提供了很多建言，因此有些時候，他們夫妻之間在溝通上面臨了一些困難，但是夫人都是無限的包容、相信、盼望與忍耐，「今天這樣的榮耀應該跟妳分享」，還有謝謝所有家人。

陳建仁也提到，在一輩子當中，他的父母親就是要他做一個平實、平凡、平淡的人、雖然擔任副總統，並不容易平實、平淡、平凡，但他仍以謙卑的心來服務人群，並襄助總統；這一輩子真的是很大的福氣，才能在總統的領導下，幫助總統做這四年的工作；此外，他稱讚總統府整個行政團隊真的很棒，相信在未來四年中，總統一定能夠帶領台灣走向更美好、更燦爛、更光明、更充滿希望的台灣，使台灣的自由、民主、博愛，甚至人權的精神能照亮到整個亞洲地區，讓更多國家能分享自由、民主、法治、人權、還有博愛，也讓世界更和平、人類更幸福。