快訊

台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

蔡英文頒授中山勳章 祝福陳建仁回歸愉快的學術生活

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

副總統陳建仁將於五二○交棒給未來的副總統賴清德，蔡英文總統今天下午頒授「中山勳章」給陳建仁，肯定陳溫暖、誠懇、專業又具有責任感，蔡總統說，祝福「大仁哥」卸任後回歸充實、愉快的學術研究生活，持續在專業崗位上，作上主的鉛筆，作世上的光與鹽。陳建仁也稱讚蔡總統是一個好的牧羊人，帶領著台灣所有人民。

蔡總統致詞時表示，她要代表國人，再一次感謝陳為國家的付出，並頒授元首以外，象徵最高榮譽的「中山勳章」，肯定陳在四年任期內，承擔起一件又一件充滿挑戰性的任務，包括主持年金改革委員會、推動人權工作、和宗教團體溝通對話，以及五度代表國家出訪邦交國。

蔡總統接著指出，陳建仁是享譽國際的流行病專家，也是政府團隊最好的智囊。近期的防疫工作，因為有陳建仁的專業意見，以及當年陳在衛生署長任內建立的指揮中心體系，台灣才能應對得宜，為世界帶來貢獻；很多人說，陳是「史上最忙碌的副總統」，她則要說，正是因為有這麼溫暖、誠懇、專業又具有責任感的副總統，四年來，才能推進改革工作，讓台灣在充滿挑戰的局勢中站穩腳步。

蔡總統強調，未來四年，她也會繼續努力，用勇氣和謙卑服事人民，讓陳建仁眼中「充滿無限美好與希望」的台灣，可以成為一個更好的國家。

陳建仁受勳後致詞表示，他很榮幸、也很感謝能夠獲頒「中山勳章」，這分榮耀應該歸屬於台灣二千三百萬人民，因為大家選擇了他，才能讓他跟總統一起為人民服務。

陳建仁說，擔任人民的公僕不是一個簡單的工作，這條路充滿挑戰與崎嶇，也需要許多的努力及投入；在這四年來，感謝蔡總統對他的信任，讓他能夠在年金改革、婚姻平權與人權促進方面及最近新冠肺炎疫情的防控上，扮演一個天主的愛與和平的工具。

陳建仁表示，在這段期間，他除了感謝國人的協助，更重要的是感謝蔡總統英明領導，帶領整個行政團隊，讓他看到中華民國的行政團隊可以這麼堅強、包容，並且能夠成為世界的典範。最近報章雜誌上，看到蔡總統的照片登上封面，這也是台灣人的福氣，「有這麼好的領導者，就像是一個好的牧羊人，帶領著台灣所有人民，讓台灣人民生活得有尊嚴、也生活在幸福美滿當中。」

陳建仁也藉此機會感謝他的夫人，並指出，當時如果不是夫人跟兩位女兒的祈禱，同意他來擔任總統的搭檔，「我今天不會在這裡」，她們比他還早知道天主對他的指示，並且告訴他要作為世上的光，地上的鹽、要燃燒自己，點亮台灣。在這段期間，他的夫人也面臨了很多挑戰，夫人的很多好朋友在很多事務上，提供了很多建言，因此有些時候，他們夫妻之間在溝通上面臨了一些困難，但是夫人都是無限的包容、相信、盼望與忍耐，「今天這樣的榮耀應該跟妳分享」，還有謝謝所有家人。

陳建仁也提到，在一輩子當中，他的父母親就是要他做一個平實、平凡、平淡的人、雖然擔任副總統，並不容易平實、平淡、平凡，但他仍以謙卑的心來服務人群，並襄助總統；這一輩子真的是很大的福氣，才能在總統的領導下，幫助總統做這四年的工作；此外，他稱讚總統府整個行政團隊真的很棒，相信在未來四年中，總統一定能夠帶領台灣走向更美好、更燦爛、更光明、更充滿希望的台灣，使台灣的自由、民主、博愛，甚至人權的精神能照亮到整個亞洲地區，讓更多國家能分享自由、民主、法治、人權、還有博愛，也讓世界更和平、人類更幸福。

陳建仁 人權

延伸閱讀

蔡總統親頒中山勳章 期許陳建仁續作「世上的光與鹽」

蔡總統頒授中山勳章 肯定陳建仁付出

盛讚陳建仁 柯建銘：他與賴清德是政界的公衛師

「學術研究是最愛」陳建仁：防疫成功 最好卸任禮物

相關新聞

蔡英文頒授中山勳章 祝福陳建仁回歸愉快的學術生活

副總統陳建仁將於五二○交棒給未來的副總統賴清德，蔡英文總統今天下午頒授「中山勳章」給陳建仁，肯定陳溫暖、誠懇、專業又具有...

被問這一年半辛不辛苦？ 李四川：請市民「用眼睛看」

罷免高雄市長韓國瑜投票6月6日舉行，國民黨議員宋立彬問副市長李四川這1年多辛不辛苦？李四川說，請市民不要耳朵聽，走出去用...

我未受邀參加WHA 總統府：高度遺憾並譴責

我國今年仍未受邀參與世界衛生大會（WHA），總統府今天下午表示，世界衛生組織（WHO）秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請我...

立法院今初審通過「行政程序法」 放寬新證據適用範圍

為弭平行政處分的救濟紛爭，立法院司法及法制委員會今日初審通過「行政程序法第128條條文修正草案」，放寬且明定發現「新證據...

TAIWAN和CHINA的「三不一沒有」：破解博恩與劉樂妍的魔音穿腦

事情是這樣的，近來脫口秀事業如日中天的「博恩女士」，終於決定正式「出櫃」，轉職為療癒系的跨性別歌手，並公開出道單曲「TAIWAN」。才短短兩三天時間，就有200萬點擊、15萬讚數。

口罩外交無效？藍要綠檢討收受國家為何不支持我入WHA

對我國連續四年無法受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），國民黨今深表遺憾。國民黨強調，我國無法如過去2009至20...

韓國瑜不排除登東沙捍衛主權 鄭照新：市府守土有責

日媒報導中國大陸計畫8月在南海舉行大規模演習，目標設定東沙群島。高雄市長韓國瑜與幕僚討論，表示不排除登島捍衛主權。高雄市...

U值媒／從李來希爭議 談國民黨政黨革命

李來希最近針對小燈泡媽媽時代力量立委王婉諭支持罷韓的發言，國民黨黨內出現諸多不認同的反應，也透過黨務發言人對外表態，這個場景到底是什麼？我們來試圖理解，用故事編劇人角度來分析。全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日在臉書發文稱王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，甚至寫道「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，這個場景有兩個，一個是罷韓政治事件，另一個是引發社會關注的小燈泡遭冤殺事件。

政府防疫下一步 學者提建言：政策應有一致性

新冠肺炎疫情持續延燒，學者今針對政府防疫政策提出建議，除了呼籲盡快擴大檢驗能量，掌握疫情情況，以有效決定國家解封時機點，...

赴大陸法學論壇綠批統戰？ 中市府：林佳龍也派員參加

台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿今天質詢指出，市府法制局長李善植去年8月帶團參加中國「統戰」活動「兩岸和平發展法學論壇」...

府被駭 藍批內鬥籲蔡面對 否則杯葛考監委與NCC人事

520前夕，總統府卻遭駭客入侵竊取密件，內容涉及人事改組。國民黨立法院黨團質疑，外流文件從鬥爭準副總統賴清德，到如何和行政院長蘇貞昌角力過程，若非駭客入侵，就是有人將內部文件散布給媒體進行政治鬥爭。

影／批蔡總統沒做好 馬英九：不出席520就職典禮

前總統馬英九今天參加新北市三重先嗇宮神農文化祭祭祀大典，受訪時表示，已收到總統蔡英文520就職典禮邀請，但他不會出席。且...

熱門新聞

世衛大會想挑戰大陸？各國恐白忙

從黨外小妹到總統府秘書長 陳菊真心話：這輩子沒國民黨朋友

陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

東沙行政區屬高雄旗津 韓國瑜：不排除登島捍衛主權

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

批蔡政府沒做好 馬英九：已收到就職典禮邀請但不會出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。