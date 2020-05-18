被問這一年半辛不辛苦？ 李四川：請市民「用眼睛看」

罷免高雄市長韓國瑜投票6月6日舉行，國民黨議員宋立彬問副市長李四川這1年多辛不辛苦？李四川說，請市民不要耳朵聽，走出去用眼睛看，他尊重市民選擇，如果選擇不讓市府團隊繼續服務，最起碼已回饋市民有平坦安全的路，該有的清淤、治水等也做了。

李四川說，「請市民『不要用耳朵聽，走出去用眼睛看』，起碼這一年半來回饋市民有平坦安全的路，我們所有團隊問心無愧，沒有愧對高雄市民」。

李四川說，他做30年公務員，沒這麼為市政打拚過，6月6日他尊重市民，如要團隊繼續服務，市府團隊會全心全力，如不讓他們繼續服務，他們也尊重，「最起碼路已鋪平，該有的清淤、治水也做了」，監視器也提出要更換、消防車也要更新，「都一一為市民在做，如市民認為要回到以前的部分，我們尊重」。

宋立彬問韓，如6月6日沒被罷成功，內心想法和要走的路是什麼？韓說，他會秉持過去1年半打拚基礎，未來2年半全力以赴，這個團隊非常棒，很多指標有信心全國第一，只是媒體都不報。