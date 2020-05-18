我未受邀參加WHA 總統府：高度遺憾並譴責

我國今年仍未受邀參與世界衛生大會（WHA），總統府今天下午表示，世界衛生組織（WHO）秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請我國出席世界衛生大會，漠視2300萬台灣人民的健康人權，違背健康無國界精神，總統府表達高度遺憾並譴責這樣的做法。同時，對於有29個國家的行政部門，43個國家政要，超過600以上各國國會議員近期以來對台灣參與WHA的強力支持，也再度表達感謝。

總統府發言人黃重諺表示，健康沒有國界，台灣人有絕對的權利參與國際社會，與所有人共享健康福祉，而台灣參與國際健康體系的必要，這次疫情期間台灣所從事的努力與表現已經可以證明。

黃重諺表示，嚴正呼籲WHO秘書處，回到WHO創設宗旨，拒絕北京不當干預，讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動。一個清楚的事實是，聯合國大會第2758號決議或WHA第25.1號決議，完全沒有涉及台灣，也沒有授權中華人民共和國代表台灣；台灣已經是一個民主國家，只有台灣的民選政府有資格代表台灣人民參與國際組織。

黃重諺說，肩負2300萬台灣人民的殷切期盼，以及作為國際社會負責任一員，政府將會繼續努力，積極爭取我國際參與的機會。任何的打壓，都不能摧折台灣人民參與國際、貢獻世界的集體願望。