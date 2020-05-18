快訊

台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

我未受邀參加WHA 總統府：高度遺憾並譴責

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

我國今年仍未受邀參與世界衛生大會（WHA），總統府今天下午表示，世界衛生組織（WHO）秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請我國出席世界衛生大會，漠視2300萬台灣人民的健康人權，違背健康無國界精神，總統府表達高度遺憾並譴責這樣的做法。同時，對於有29個國家的行政部門，43個國家政要，超過600以上各國國會議員近期以來對台灣參與WHA的強力支持，也再度表達感謝。

總統府發言人黃重諺表示，健康沒有國界，台灣人有絕對的權利參與國際社會，與所有人共享健康福祉，而台灣參與國際健康體系的必要，這次疫情期間台灣所從事的努力與表現已經可以證明。

黃重諺表示，嚴正呼籲WHO秘書處，回到WHO創設宗旨，拒絕北京不當干預，讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動。一個清楚的事實是，聯合國大會第2758號決議或WHA第25.1號決議，完全沒有涉及台灣，也沒有授權中華人民共和國代表台灣；台灣已經是一個民主國家，只有台灣的民選政府有資格代表台灣人民參與國際組織。

黃重諺說，肩負2300萬台灣人民的殷切期盼，以及作為國際社會負責任一員，政府將會繼續努力，積極爭取我國際參與的機會。任何的打壓，都不能摧折台灣人民參與國際、貢獻世界的集體願望。

台灣人 總統府發言人 WHO

延伸閱讀

影／遭酸「圍魏救韓」猛攻總統府黑函 蔣萬安：轉移焦點

520新人事！府秘書長蘇嘉全 首位原民府發言人Kolas

總統府：蘇嘉全接任秘書長、Kolas轉任府發言人

520團隊就位！蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

相關新聞

蔡英文頒授中山勳章 祝福陳建仁回歸愉快的學術生活

副總統陳建仁將於五二○交棒給未來的副總統賴清德，蔡英文總統今天下午頒授「中山勳章」給陳建仁，肯定陳溫暖、誠懇、專業又具有...

被問這一年半辛不辛苦？ 李四川：請市民「用眼睛看」

罷免高雄市長韓國瑜投票6月6日舉行，國民黨議員宋立彬問副市長李四川這1年多辛不辛苦？李四川說，請市民不要耳朵聽，走出去用...

我未受邀參加WHA 總統府：高度遺憾並譴責

我國今年仍未受邀參與世界衛生大會（WHA），總統府今天下午表示，世界衛生組織（WHO）秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請我...

立法院今初審通過「行政程序法」 放寬新證據適用範圍

為弭平行政處分的救濟紛爭，立法院司法及法制委員會今日初審通過「行政程序法第128條條文修正草案」，放寬且明定發現「新證據...

TAIWAN和CHINA的「三不一沒有」：破解博恩與劉樂妍的魔音穿腦

事情是這樣的，近來脫口秀事業如日中天的「博恩女士」，終於決定正式「出櫃」，轉職為療癒系的跨性別歌手，並公開出道單曲「TAIWAN」。才短短兩三天時間，就有200萬點擊、15萬讚數。

口罩外交無效？藍要綠檢討收受國家為何不支持我入WHA

對我國連續四年無法受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），國民黨今深表遺憾。國民黨強調，我國無法如過去2009至20...

韓國瑜不排除登東沙捍衛主權 鄭照新：市府守土有責

日媒報導中國大陸計畫8月在南海舉行大規模演習，目標設定東沙群島。高雄市長韓國瑜與幕僚討論，表示不排除登島捍衛主權。高雄市...

U值媒／從李來希爭議 談國民黨政黨革命

李來希最近針對小燈泡媽媽時代力量立委王婉諭支持罷韓的發言，國民黨黨內出現諸多不認同的反應，也透過黨務發言人對外表態，這個場景到底是什麼？我們來試圖理解，用故事編劇人角度來分析。全國公務人員協會榮譽理事長李來希13日在臉書發文稱王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，甚至寫道「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，這個場景有兩個，一個是罷韓政治事件，另一個是引發社會關注的小燈泡遭冤殺事件。

政府防疫下一步 學者提建言：政策應有一致性

新冠肺炎疫情持續延燒，學者今針對政府防疫政策提出建議，除了呼籲盡快擴大檢驗能量，掌握疫情情況，以有效決定國家解封時機點，...

赴大陸法學論壇綠批統戰？ 中市府：林佳龍也派員參加

台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿今天質詢指出，市府法制局長李善植去年8月帶團參加中國「統戰」活動「兩岸和平發展法學論壇」...

府被駭 藍批內鬥籲蔡面對 否則杯葛考監委與NCC人事

520前夕，總統府卻遭駭客入侵竊取密件，內容涉及人事改組。國民黨立法院黨團質疑，外流文件從鬥爭準副總統賴清德，到如何和行政院長蘇貞昌角力過程，若非駭客入侵，就是有人將內部文件散布給媒體進行政治鬥爭。

影／批蔡總統沒做好 馬英九：不出席520就職典禮

前總統馬英九今天參加新北市三重先嗇宮神農文化祭祭祀大典，受訪時表示，已收到總統蔡英文520就職典禮邀請，但他不會出席。且...

熱門新聞

世衛大會想挑戰大陸？各國恐白忙

從黨外小妹到總統府秘書長 陳菊真心話：這輩子沒國民黨朋友

陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

東沙行政區屬高雄旗津 韓國瑜：不排除登島捍衛主權

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

批蔡政府沒做好 馬英九：已收到就職典禮邀請但不會出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。