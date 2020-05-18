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韓國瑜不排除登東沙捍衛主權 鄭照新：市府守土有責

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新。記者楊濡嘉／攝影
高雄市新聞局長鄭照新。記者楊濡嘉／攝影

日媒報導中國大陸計畫8月在南海舉行大規模演習，目標設定東沙群島。高雄市韓國瑜與幕僚討論，表示不排除登島捍衛主權。高雄市新聞局長鄭照新證實此事表示，東沙為市府管轄，基於守土有責，市府必須展現明確態度。

鄭照新說，前陣子確實有這樣的討論，中國大陸據說要在東沙附近，進行針對東沙的演習，而東沙實際上屬於高市旗津區的行政區，所以站在守土有責的立場，且過去前市長陳菊、謝長廷都曾到過東沙，因此韓市長也認真考慮，一方面勞軍、一方面鼓舞士氣及守土有責的態度，認真考慮登島捍衛主權。

對於時間等細部規畫，鄭照新說，時間要跟相關單位洽詢協調，因也需要有關單位配合，包括交通工具、時程等，都要進一步洽詢，不是現在市府單方面可以答覆，但會盡快接洽，可能立法院也會給予協助。

鄭照新強調，東沙為高雄市行政區，市府必須有明確態度，所以市長才在內部討論表達不排除的態度。目前在規畫階段，一旦決定就會進行相關流程。

被問到會不會在6月6日前登島？鄭照新說，不會因政治議程受影響，最主要是展現守土有責態度，尤其面對大型演習議題，黨派是次之，展現守土有責態度是很重要的。

鄭照新 高雄市 韓國瑜

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